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  4. Prof. Dr. Ünüvar: "Libya ile Türkiye arasında bir hat oluşturmamız lazım"

Prof. Dr. Ünüvar: "Libya ile Türkiye arasında bir hat oluşturmamız lazım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 23:24 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof.

Kırıkkale’de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Libya ile Türkiye arasında bir hat oluşturmamız lazım. Ondan sonra diplomatik temaslarda bulunmamız lazım" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen "Gençlik Buluşmaları" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen programda konuşan Ünüvar, 15 Temmuz’dan örnekler vererek gençlerin sadece geleceğin değil, bugünün de teminatı olduğunu söyledi.

"Gençler hakikaten bugünümüzün de teminatı"
Gençlerin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu belirten Ünüvar, "Ben 15 Temmuz’a kadar gençleri geleceğin teminatı olarak tasvip ettim. O sıfatla hep andım. Ama 15 Temmuz’da gördüm ki gençler sadece geleceğimizin değil, bugünümüzün de teminatı. Hakikaten o gün bizler meclise koşarken, il başkanımız il binasına koşarken gençlerimiz halkımız ile beraber sokağa koştular. O günden itibaren ben gençlerimize geleceğimizin teminatıdır demiyorum. Gençlerimiz bugünün de teminatı. Rahmetli Erol Olçok o Boğaziçi Köprüsü’ne koşarken yanındaki Abdullah Tayyip, ’Baba ben de geleceğim’ dedi. ’Oğlum sen dur’ dedi. ’Hayır sen gidiyorsun ben de gideceğim. Bu vatan benim de vatanım’ Onun için gençler hakikaten bugünümüzün de teminatı. Ama onların önünde uzun bir ömür var. Allah güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" diye konuştu.

"Libya ile Türkiye arasında bir hat oluşturmamız lazım"
Türkiye-Libya deniz sınırı anlaşmasına da değinen Ünüvar, şunları kaydetti:
"Şu anda Libya ile ilgili yaşanan bir süreç var. İşte Libya meselesindeki öyküyü nasıl alacaksınız? ’Biz niye Libya’dayız. Ne işimiz var?’ diye soruyor ya ana muhalefetin başı. Aslında bizim şöyle işimiz var. Akdeniz bizim denizimiz. Akdeniz’in için Kıbrıs var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bizim için çok önemli. Onun mücavir alanında doğal gaz kaynakları var ve KKTC’nin haklarını bizim korumamız lazım. Peki onun için ne yapmamız lazım? Sondaj yapmamız lazım. Peki onun için başka neler yapmamız lazım? Şunu yapmamız lazım; Libya ile Türkiye arasında bir hat oluşturmamız lazım. Ondan sonra diplomatik temaslarda bulunmamız lazım. İşte dün Milli Savunma Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız Rusya’da bir görüşme yaptı. Sonra Berlin süreci var. Berlin sürecini takip etmemiz lazım."

"Dünyadaki en güçlü siyasi parti AK Parti"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere çok önem verdiğini anlatan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen de, "Cumhurbaşkanımız sürekli söylediği bir şey var. ’gençler’ diyor. Biz parti olarak gençliğe çok önem veren bir siyasi partiyiz. Gençlik Kollarının bu kadar güçlü olduğu, Kadın Kollarımızda da ana kademelerde de olduğu gibi dünyadaki en güçlü siyasi parti AK Parti. Gençliğine önem veren bir parti" dedi.

"AK Parti kaliteli kadrolar yetiştirdi"
Dağdelen, "AK Parti’nin kurucu Gençlik Kolları Başkanlığını yapmış birçok isim bugün AK Parti’de genel başkan yardımcısı. Bugün teşkilat başkanımız gençlik kollarından gelen bir büyüğümüz. AR-GE başkanımız gençlik kollarından gelen bir başkanımız. Birçok milletvekilimiz, bakan yardımcımız ve bürokratlarımız var. Bu da bizim kendi sistemimiz içerisinde gençlere ne kadar önem verdiğimiz, ne kadar güvendiğimizin bir ifadesidir, bir göstergesidir. AK Parti kaliteli kadrolar yetiştirdi bu zaman kadar. Bundan sonra da yetiştirmeye devam edecek inşallah" şeklinde konuştu.

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