Prof. Dr. Usluer: Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalga erken gelebilir

Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Çukurova Şubesi ve Adana Tabip Odası’nın katkıları ile Covid-19 Söyleşisi online olarak gerçekleştirdi. Söyleşi salgın nedeniyle online olarak yapıldı.

Açış konuşmasını Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aysel Ateş’in, moderatörlüğünü ise ÇYDD Çukurova Şubesi Başkanı Sibel Özgümüş’ün yaptığı Covid-19 söyleşisine, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gaye Usluer ve İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Nur İzol Torun konuk olarak katıldı.

Prof. Dr. Gaye Usluer, 1987 yılında beri enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanlarında uzman olarak görev yaptığını o yıllardan bu yana ilk kez bu kadar uzun süren bir salgınla karşılaştığını söyledi.

Pandemilerin insanlık tarihinde hep var olduğunu belirten Prof. Usluer, veba salgını, çiçek hastalığı ve Birinci Dünya Savaşı’ndaki İspanyol Gribini örnek gösterdi.

Gözle görünmeyen bir mikrobun ülkeleri dize getirdiğini kaydeden Prof. Usluer, "Bugün dünyada 200’ün üzerinde ülke var. Yaşadığımız salgından etkilenen ülkeler kendilerini ve bilgilerini sansürlemekteler. Yani önceki salgınlardan günümüze kadar aslında insanların anlayışlarında, düşünce yapılarında çok da fazla değişiklik olmadığını görüyoruz. Tabii, o yılların şöyle bir özelliği de var 21. yüzyılda tıbbın olanakları ile 20. yüzyılın başındaki olanakların da aynı olmadığını düşünmemiz lazım. Ama aradan geçen yüz yıla karşın, insanların hala aynı, çaresizlik içinde. Bu salgını kontrol edebilmenin, durdurabilmenin en önemli iki yolu var. Bir tanesi, etkin aşının bulunması, diğeri de uygun ve özgün tedavinin bulunmasıdır. Geriye kalan diğer seçenek, özgün tedavinin bulunması, bununla ilgili daha olumlu gelişmelerden bahsedebiliriz” şeklinde konuştu.