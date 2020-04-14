HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı bulunduğu söylenen her ilaca inanmayın

Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı bulunduğu söylenen her ilaca inanmayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.04.2020 08:06 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, koronavirüse karşı bulunduğu iddia edilen her ilaca inanılmaması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı bulunduğu söylenen her ilaca inanmayın

Pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınına karşı, dünya genelinde aşı çalışmaları sürüyor. Enfekte olan hastaların tedavisinde ise yine birçok ilaç kullanılıyor. Koronavirüse karşı bulunduğu iddia edilen ilaçlarla ilgili konuşan AÜ Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, ilaç geliştirme sürecinin 5 ila 10 yıl arasında değiştiğini, Rusya'da bulunduğu söylenen ilacın daha önce sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğunu söyledi.

'5 İLA 10 YIL ARASINDA SÜRÜYOR'

İlaç geliştirmenin basit bir kavram olmadığını belirten Prof. Dr. Usta, "Bir şeyin bir hastalığa iyi gelmesi, onun ilaç olacağı anlamına gelmez. Yani bunun yan etkilerinin tamamının araştırılması gerekiyor. Bu yan etkileri insanlar üzerinde araştıramazsınız. Bilinmeyen bir madde önce insan üzerinde araştırılamaz. Sadece hayvanlar üzerindeki araştırmalarda bile 1-2 yıllık bir sürece ihtiyaç var. Tam anlamıyla bir ilacın piyasaya çıkması 5 ila 10 yıl aralığında sürüyor" dedi.

'KESİNLİKLE İNANILMAMASI GEREKİYOR'

Prof. Dr. Coşkun Usta, insanların şu anda bir umut aradığını ve bazı kişilerin bu duyguları suistimal etmek isteyeceğini belirterek, "Koronavirüsle ilgili olarak da birçok kişi çıkıp 'bunu buldum, şu iyi geliyor' diyecektir. Bir maddenin bir şeye iyi gelmesi, ilaç olacağı anlamına gelmez. Bunlar ilaç olarak topluma sunulamaz. İlaç geliştirdim diyen herkese, kesinlikle inanılmaması gerekiyor. Çünkü toplumun şu anda umut aradığı, iyi gelen her şeye umutla yaklaştığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde bu duyguları suistimal etmek isteyen kişiler çıkacaktır" diye konuştu.

'YENİ BİR İLAÇ KEŞFEDİLMEDİ'

Daha önce kullanılan ilaçların koronavirüse karşı denendiğini söyleyen Prof. Dr. Usta, "Rusya'da bulunduğu söylenen ilaç da Türkiye'de kullandığımız ilacın bir türevi. Daha önce influenza için denedikleri ilaçları koronavirüse karşı denemeye başladılar. Yeni bir ilaç keşfedilmiş gibi düşünmemek lazım. İlaç geliştirmek çok uzun bir süredir. Bunlar var olan ve sıtma tedavisinde kullanılan ilacı koronavirüse karşı denemeye başladılar. Hidroksiklorokin'in koronavirüse karşı işe yaraması üzerine bu ilacın da işe yarayacağını düşünerek denemeye başladılar" dedi.

'İLACIN DENEME SÜRECİ ÇOK LEGAL DEĞİL'

Rusya'da tedavi için denenen ilacın psikiyatrik yan etkilerinin olduğunu belirten Prof. Dr. Coşkun Usta, şöyle konuştu:

"Yeni bir ilaç keşfedilme durumu söz konusu değil. Aslında buradaki deneme süreci de çok legal değil. Ancak o kadar ciddi bir pandemi yaşıyoruz ki ne iyi gelirse denemeye çalışıyorlar. Daha sonra bununla ilgili çalışmalar devam edecektir. Rusya'dan getirilen ilaç ile Türkiye'deki ilaç arasında yan etki açısından bazı farklılıklar var. Rusların kullandığı ilacın daha fazla psikiyatrik yan etkisi var. Örneğin depresyon ve anksiyete hastaları bu ilacı kullanırlarsa, anksiyeteleri, depresyonlarında bir artış meydana gelebiliyor. Zaten koronavirüs gündemiyle insanların sıkıntıları çok büyük, o nedenle bu ilacı kullananlarda böyle bir yan etki görülme olasılığı çok fazla artacaktır."

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
Herkes yanlış biliyor!Kaliteli bir ilişki için ideal penis...Herkes yanlış biliyor!Kaliteli bir ilişki için ideal penis...
En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs ilaç

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs tedavisi için sosyal güvenceye bakılmayacak (Resmi Gazete'de yayımlandı)

Koronavirüs tedavisi için sosyal güvenceye bakılmayacak

Mitomani nedir? Mitomani hastalığı nedir? Mitomani yalan söyleme hastalığı nasıl tedavi edilir?

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

İdeal penis boyu ne kadar olmalı?

Herkes yanlış biliyor!Kaliteli bir ilişki için ideal penis...

Hangi maske virüse karşı ne kadar koruyor?

Virüse karşı en etkili maske...

Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İkinci aşamaya geçildi

Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İkinci aşamaya geçildi

Karantina günlerinde çöp konusunda nelere dikkat etmeliyiz?

Evdeki çöpler virüsü yayabilir! Engellemek için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.