Prof. Dr. Yağmur: Anne sütü bebeği hastalıklardan koruyor

LEFKOŞA, (DHA) - ANNE sütünün ilk 6 ay bebeğin bütün gereksinimlerini karşıladığını söyleyen Prof. Dr. Cahide Yağmur, "Anne sütünün yerini alacak ideal bir karışım yok. Anne sütüyle beslenen bebeklerin hastalıklara yakalanma riski daha düşüktür" dedi.

İlk 6 ay anne sütünün bebeğin bütün gereksinimini karşıladığını belirten Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cahide Yağmur, anne sütüyle beslenmenin önemine dikkat çekerek, açıklamalarda bulundu. Her canlının sütünün kendi yavrusu için en uygun besin kaynağı olduğunu anlatan Prof. Dr. Yağmur, "Süt, bileşim yönünden o yavrunun büyüme hızı ve sindirim sistemi özelliklerine uygun olarak yapılmıştır. Anne sütünün yerini alacak ideal karışım yok. İlk 6 ay anne sütü bebeğin su ihtiyacını tam olarak karşıladığından bebeğe ayrıca su verilmesine gerek yoktur" diye konuştu.

"BİR DAMLASI BİLE ZİYAN EDİLMEMELİ"

Doğumdan sonraki ilk 2-3 gün içinde salgılanan süte ‘kolostrum’, halk dilinde ise ‘ağız’ denildiğini söyleyen Prof. Dr. Yağmur, koyu limon sarısı renkte olan bu sütün az miktarda olmasına rağmen normal süttekinin bir kaç katı kuru madde bulunduğunu ve bağışıklık maddeleri yönünden çok zengin olan kolostrumun bebeğe bir damlasının bile ziyan edilmeden verilmesi gerektiğine dikkat çekti.