Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu: Beka mücadelesi istiklal mücadelesidir

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, yerel seçim sürecinden beka kavramını uzak tutmak isteyenlerin çeşitli hesapları olduğuna dikkat çekerek, "Bu hesapların neler olduğunu anlamak için beka kavramına yüklenilen gerçek anlamı saptamak gerekir. Her şeyden önce beka kavramı; var olmak, varlığını korumak ve sürdürmektir. Bu mücadelede karşılaşılan her türlü güçlüğü, kötülüğü aşmaktır, bertaraf edebilmektir.Türkiye’nin beka meselesinin taşıdığı anlamı, yaşamsal değeri yok saymak isteyenlerin dilinde beka kavramı, önemsizleştirme çabasına uğruyor" diye konuştu.

"Buna göre 'beka sorunu' demek yerine esasen 'beka mücadelesi' vurgusu daha isabetli" diyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Zira içinde bulunduğumuz gerçeklik; ülke olarak, millet olarak varlığımızı korumak ve ilerilere taşımak adına topyekun beka mücadelesidir. Yereli, geneli hiç bir seçim sürecinden de bağımsız değildir. Zira hiçbir seçim süreci, ülkenin iç ve dış siyasi gelişmelerinin iç içeliğinden soyutlanamaz. Her seçim sonucu yeni siyasi gelişmelere yönelik sonuçlar üretir ve bu sonuçlar bazen ülkenin geleceğinde yeni durumlara yol açar. 31 Mart’ın yerel seçim olması bu gerçeği değiştirmez.İster yerel seçim, ister genel seçim olsun her seçim sonucu yeni siyasi iklimin hazırlayıcısı, tetikleyici de olabilir, mevcut sürecinin pekiştiricisi de" ifadelerini kullandı.

BEKA MÜCADELESİ, İSTİKLAL MÜCADELESİDİR

15 Temmuz vurgusu yapan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Bu gerçeğin ışığında, Türkiye’nin beka mücadelesini yok saymak, önemsizleştirmek, bu konuda zihin karıştırıcı bir tutum sergilemek, en masum tabiriyle bu ülkenin geleceğine ipotek koymak isteyenleri cesaretlendirmektir. Zira Türkiye’nin beka mücadelesi, istiklal mücadelesidir. Bu mücadele, Türkiye’nin istiklal yürüyüşünün kararlılığı,inancı ve direnişidir. Bu mücadele, 15 Temmuz’da tazelenen Çanakkale ruhuyla yeniden ayağa kalkmıştır" dedi.