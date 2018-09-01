Prof. Dr. Yasin Aktay, AA standını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, "AA dünyanın her tarafında yaygın haberci ağı ve ajans şubelerinin mevcudiyeti dolayısıyla, öyle zannediyorum ki Afrika'nın, Orta Asya'nın, Arap dünyasının, hatta Avrupa'nın her tarafında var olan bu haberleşme ağı dolayısıyla, şu anda en çok haber üreten ve ürettiği haberler en çok nakledilen, Türkiye'nin önemli markalarından biri haline gelmiş oldu." dedi. Aktay, Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nda Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı. AA'nın yayınları hakkında bilgi alan Aktay, AA'nın dünya ajansı olduğunu belirterek, "İsmi Anadolu Ajansı ama sadece Anadolu ile ilgili haberler vermiyor tabii ki." diye konuştu.

Prof. Dr. Aktay, AA'nın son 7-8 yılda bir atak yaptığının altını çizerek, şunları kaydetti: "7-8 yıl içerisinde, benim görebildiğim kadarıyla AA, dünyada en çok izlenen ajanslardan biri. Sadece Türkiye üzerine ürettiği haberlerle değil. (AA) Dünyanın her tarafında yaygın haberci ağı ve ajans şubelerinin mevcudiyeti dolayısıyla, öyle zannediyorum ki Afrika'nın, Orta Asya'nın, Arap dünyasının, hatta Avrupa'nın her tarafında var olan bu haberleşme ağı dolayısıyla, şu anda en çok haber üreten ve ürettiği haberler en çok nakledilen, Türkiye'nin önemli markalarından biri haline gelmiş oldu." AA'nın aynı zamanda çok güçlü bir kamu diplomasisi kaynağı olduğuna vurgu yapan Aktay, Türkiye'nin gurur duyduğu en önemli markalardan biri olduğunu dile getirdi. Yasin Aktay, AA'nın Arapça'nın yanı sıra farklı dillerde yayın yaptığına dikkati çekerek, "Arapça'da ne kadar güçlü olduğumuzu bugün çok net bir biçimde görüyoruz. Arap dünyasında ne kadar bize dönük bir ilginin, rağbetin olduğunu çok iyi görüyoruz. Buna karşılık verecek bir dilimizin, konuşmamızın, hitabımızın ve söylem üretimimizin olmayışı bir ayıptı bizim için." değerlendirmesinde bulundu.