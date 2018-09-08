Prof. Dr. Yılmaz: İdlib sorunu savaşla değil müzakereyle çözülmeli

İSTANBUL, (DHA) - SİYASET Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, İdlib meselesinde Türkiye'nin rolünün çok önemli olduğuna dikkat çekerek, sorunun savaşla değil müzakereyle çözülmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz, İdlib sürecini değerlendirdi. Suriye'deki kalıcı barışın sağlanması için iki önemli kangrenli bölge olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, "İlki İdlib bölgesi, diğer önemli bölge ise Fırat'ın doğusundaki YPG/PYD yapılanmasıdır. İdlib bölgesi, 2011 yılında başlayan iç savaştan beri bazı Sünni savaşçı gruplar vardı. Bu grupların ne olacağı konuşuluyordu. Özellikle Astana sürecinden bugüne gelen süreçte de Türkiye'nin arabulucularının bu bölgedeki çatışmaların son erdirilmesi gibi misyonları da oldu" dedi.

"ÇÖZÜM SİLAHLI ÇATIŞMAYLA OLMAMALI"

Bu bölgedeki çözümün silahlı çatışmayla değil de müzakere yoluyla yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, "Çözüm, daha fazla insanın hayatını kaybetmesiyle değil de barış masasında, müzakerelerle olmalıdır ki şimdi de öyle yapılmaya çalışılıyor. Türkiye'de Suriye sorununda özellikle son 2 yıldır Rusya ve İran ile birlikte Astana Süreci'ne başladı. İdlib'de savaşa gerek kalmadan bu unsurların oradan tahliye edilmesini umuyorum" diye konuştu.