Prof. Dr. Yol: “Kanserde erken teşhis çok önemli”

Onkolojik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, kişinin en küçük bir şüphede bile muayene olmasının kanserde erken teşhis için çok önemli olduğunu söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Onkolojik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, kanser hakkında bilgi verdi. Kanserin vücudun bir organ veya dokusunda beliren bazı anormal hücrelerin kontrolsüz ve düzensiz bir şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkan kötü tabiatlı bir hastalık olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Yol, “Çoğalan bu hücreler (kanser hücreleri) bir araya gelir ve tümör olarak isimlendirilen bir kitle oluştururlar. Nasıl bir yerimizin kırılması, kesilmesi, zedelenmesi halinde hızlıca iyileşmesi ve bu iyileşme sürecinin tamamlanması sonucunda hücrelerin çoğalmasının durması söz konusuysa, kanserde bu kontrolün sağlanamadığı, hücrelerin bölünmeye devam ederek, vücudumuzda olmaması gereken bozukluklara yol açan kitleler ortaya çıkmasına sebep olmaktadır” dedi.

“Kanser oluşumunda kanserleşmeyi başlatıcı ve devam ettirici faktörler bilinmektedir”

Kanserin oluşmasında bireyin genetik yapısının rolü olduğu biliniyorsa bile tüm kanserlerin yüzde 70-80’inde çevresel faktörlerin etkili olduğunun tahmin edildiğini aktaran Yol, “Kanser oluşumunda kanserleşmeyi başlatıcı ve devam ettirici faktörler bilinmektedir. Bu açıdan bilinen kanser yapıcı maddelere karşı alınan tedbirler yararlı olabilir. Tüm kanserlerin gelişmesinde yüzde 70-80 oranında çevresel faktörlerin rolü olduğu kabul edilirse, bu faktörlerle temasın önlenmesi ile kanser sıklığında bir azalma beklenebilir. Bu şekilde kanser yapıcı etkileri bilinen maddelerden korunmayı hedefleyen çalışmalara birincil korunma denilmektedir. Diğer bir yöntem ise kanserin erken tanısına yönelik çalışmalarla, çok erken dönemde kanser tanısı koyarak erken ve etkin tedavi yollarının uygulanmasıdır. Bu da ikincil korunma olarak isimlendirilmektedir” diye konuştu.