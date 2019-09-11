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Prof. Dr. Yüksek: Cumhurbaşkanımız, koruma alanları için hassasiyetini göstermiştir

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

RECEP Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof.

Prof. Dr. Yüksek: Cumhurbaşkanımız, koruma alanları için hassasiyetini göstermiştir

Mehmet Can PEÇE- Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) - RECEP Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Turan, aralarında Rize'nin de yer aldığı 9 ayrı bölgenin, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararı değerlendirdi. Turan, "Bazı aksaklıklar yüzünden sit alanlarına daha üstün nitelikli koruma statüsünün tanımlama ihtiyacı oluşmuştur. Bu alanlarla ilgili özel bir koruma statüsünün hayata geçirilmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da, hassas koruma alanları için hassasiyetini göstermiştir" dedi.
Antalya, Denizli, Muğla, Osmaniye, Van, Rize ve Adana'da 9 ayrı bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. RTEÜ, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr Turan Yüksek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararları değerlendirdi. Yüksek, "Öncelikle şunu söylemek lazım, yasa olarak sit alanları özel koruma altında ancak uygulamada muhtemelen bazı aksaklıklarla karşılamış ki o alanlara yeniden ek ve daha üstün nitelikli koruma statüsü getirildi. Burada şunu düşünmek gerekir, her alanın kendine ait özel bir kaynak değeri var. Kaynak değerine göre o alanda bu bir tür, tarihi mekân ya da bütünleşik olarak bir ekosistemin tamamı olabilir. Özel statü olabilir" dedi.
'CUMHURBAŞKANIMIZ HASSASİYETİNİ GÖSTERMİŞTİR'
Mevcut halde sit alanı olan bazı alanlarda sıkıntılar olduğunu kaydeden Yüksek, "Mesela Uzungöl'ü düşündüğümüz zaman koruma alanı haiz olan bir alan ama oradaki yapılar ve sorunları medya üzerinde görüyoruz. Bunlar şunu gösteriyor, uygulama konusunda ciddi sıkıntılar var. Bu alanlarla ilgili özel bir koruma statüsünün hayata geçirilmesi gerekiyor. Sanırım bu alanda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ciddi bir hassasiyeti olmuştur. Bu alanda hassas koruma alanları için Sayın Cumhurbaşkanımız da, hassasiyetini göstermiştir. Kararı bu şekilde yorumlamak gerekiyor" diye konuştu.
'UYGULAMA HATALARI CEZALANDIRILMALI'
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde döviz girdisini arttırmak için uygulamadaki bazı hataların cezalandırılması gerektiği de aktaran Yüksek, "Turistlerin beklentisine uygun ama uluslararası standartları dikkate alarak kaynakların düzenlenmesi, ne şekilde kullanılacağı ve hangi statüde koruma altına alınacağı yasalarda tartışmasız tanımlanması ve uygulama hatalarının da mutlaka cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Sit alanında yanlış uygulamalar var. Sit alanı olan bölgelerde hatalı yapılaşmalar var. Hatalı tanımlanmış yol güzergâhları var. Dolayısıyla bazı yerler muhtemelen turistlere kapatılabilir. Bu önemli bir konu. Mesela hassas olan bir alanda bir endemik bitki türü olabilir. O bitkinin yaşam alanının münferit olarak güvence altına alınması ve buraya erişimin ciddi bir şekilde kısıtlanması gerekiyor. Sadece Ayder için geçerli bir uygulama değil tüm Türkiye için geçeri bir uygulama olacak" ifadelerinde bulundu.

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Prof. Dr. Yüksek: Cumhurbaşkanımız, koruma alanları için hassasiyetini göstermiştirProf. Dr. Yüksek: Cumhurbaşkanımız, koruma alanları için hassasiyetini göstermiştirProf. Dr. Yüksek: Cumhurbaşkanımız, koruma alanları için hassasiyetini göstermiştirProf. Dr. Yüksek: Cumhurbaşkanımız, koruma alanları için hassasiyetini göstermiştir

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