Prof. Dr. Yüksek: Cumhurbaşkanımız, koruma alanları için hassasiyetini göstermiştir

Mehmet Can PEÇE- Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) - RECEP Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Turan, aralarında Rize'nin de yer aldığı 9 ayrı bölgenin, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararı değerlendirdi. Turan, "Bazı aksaklıklar yüzünden sit alanlarına daha üstün nitelikli koruma statüsünün tanımlama ihtiyacı oluşmuştur. Bu alanlarla ilgili özel bir koruma statüsünün hayata geçirilmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da, hassas koruma alanları için hassasiyetini göstermiştir" dedi.

Antalya, Denizli, Muğla, Osmaniye, Van, Rize ve Adana'da 9 ayrı bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. RTEÜ, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr Turan Yüksek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararları değerlendirdi. Yüksek, "Öncelikle şunu söylemek lazım, yasa olarak sit alanları özel koruma altında ancak uygulamada muhtemelen bazı aksaklıklarla karşılamış ki o alanlara yeniden ek ve daha üstün nitelikli koruma statüsü getirildi. Burada şunu düşünmek gerekir, her alanın kendine ait özel bir kaynak değeri var. Kaynak değerine göre o alanda bu bir tür, tarihi mekân ya da bütünleşik olarak bir ekosistemin tamamı olabilir. Özel statü olabilir" dedi.