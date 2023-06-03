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Prof. Dr. Zafer Toprak hayatını kaybetti

03.06.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Tarih Kurumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden olan ve Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Zafer Toprak'ın vefat ettiğini duyurdu.

Prof. Dr. Zafer Toprak hayatını kaybetti

Tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak 77 yaşında hayatını kaybetti.

TTK DUYURDU

Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan paylaşımda, "İktisat tarihi başta olmak üzere pek çok alanda kaleme aldığı eserlerle Türk tarihçiliğinde müstesna bir yere sahip olan Bilim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Zafer Toprak’ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, mesai arkadaşlarımıza, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

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ZAFER TOPRAK KİMDİR?

Zafer Toprak, 1946 yılında dünyaya geldi. Saint Joseph Fransız Lisesi'nin ardından 1969'da Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Toprak, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu başkanı oldu.

Tarih Vakfının kurucuları arasında olan Zafer Toprak, 2012'de "Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji" adlı eseriyle sosyal bilimler dalında Sedat Simavi Ödülü aldı.

Prof. Dr. Toprak'ın Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine ilişkin sosyo-ekonomik çalışmaları bulunuyor.


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