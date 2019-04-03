Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak: Kanser çağın vebası

İSTANBUL, (DHA) - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, kanserde genetik faktörlere ve erken teşhise dikkat çekerek, "Kanser çağın vebası, kalp hastalıklarından sonra dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada geliyor" dedi.

Hızla artış gösteren kanser, doğrudan veya dolaylı olarak birçok insanı etkiliyor. Hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için her 1-7 Nisan Kanser Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kanser haftasını çok önemli bulduğunu ifade eden İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, kanserden korunmanın yöntemlerini sıralayarak dikkat edilmesi gerekenlere yönelik açıklama yaptı.

"DÜNYADA HER YIL 14 MİLYON KİŞİ KANSERE YAKALANIYOR"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, "Kanser kalp hastalıklarından sonra dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada geliyor. Çağın vebası diye adlandırılıyor. Dünyada yılda ortalama 14 milyon kişi kansere yakalanıyor. Bu hastaların 8.2 milyonu her yıl hayatını kaybediyor. Yani önemli bir problemle karşı karşıyayız. Erkeklerde en çok akciğer ile prostat kanseri görülüyor. Kadınlarda ise meme kanseri birinci sırada yer alıyor. Dünyada her 8 kadından birinde meme kanseri ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra rahim, rahim içi kanseri ve sigara tüketiminin artmasıyla beraber kadınlarda da akciğer kanserinin görülme sıklığı yükseldi" diye konuştu.