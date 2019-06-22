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Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak’a, TÜMBİFED Jüri Özel Ödülü

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.06.2019 10:20 | Son Güncelleme

Dünya Bilim ve Sanat Akademisi’nin mütevelli heyetine seçilen ilk Türk olan Prof.

Dünya Bilim ve Sanat Akademisi’nin mütevelli heyetine seçilen ilk Türk olan Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Neşe Kavak, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Jüri Özel Ödülünü almaya hak kazandığım için çok mutluyum, çok gururluyum. Ünlü bir düşünüre ’başarınızı neye borçlusunuz’ diye sormuşlar, ’önüme çatallı bir yol çıktığında her zaman daha az geçilmiş yolu seçtim’ demiş. Başarı mücadeleyi gerektiriyor. Mücadelenin sonunda başarı geliyor. Son sınıf öğrencilerine son derste her zaman şunu söylüyorum. Hiçbir zaman para ya da mevki için çalışmayın, her zaman başarı için çalışın. Çünkü başarı için çalışırsanız bu size zaten para ve mevki getirecektir. Umuyorum bu temennim ülkemiz için de geçerli olsun, daha birçok başarıyı hep beraber görelim ve yaşayalım" dedi.
2006 yılında TBMM üstün hizmet ödülü almaya hak kazanan Kavak, Temmuz 2017 yılında İsviçre’de gerçekleşen liderler zirvesinde Avrupa Kalite ödülünü, 2016 yılınında da Oxford tarafından en iyi hastane yöneticisi ödüllerini almaya hak kazanmıştı.

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