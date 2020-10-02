Prof. Fincancı TTB Başkanı oldu

Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipleri Birliği'nin yeni başkanı oldu. Hükümetin koronavirüsle mücadele yöntemlerine eleştirel yaklaşan TTB, MHP lideri Bahçeli'nin "kapatılmalı" çıkışıyla gündem olmuştu.Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 72. Büyük Kongresi'nde yönetime seçilen TTB Merkez Konseyi bugün gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını belirledi.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada Rasime Şebnem Korur'un Başkan, Ali İhsan Ökten'in İkinci Başkan, Vedat Bulut'un Genel Sekreter, İbrahim Akkurt'un muhasip üye ve Alican Bahadır'ın veznedar üye olarak belirlendiği bildirilirken üyeler ise Çiğdem Aslan, Deniz Erdoğdu, Halis Yerlikaya, Kazım Doğan Eroğulları, Meltem Günbeği ve Onur Naci Karahancı olarak sıralandı.

27 Eylül'de düzenlenen TTB Kongresi'nde "Etkin Demokratik TTB Grubu" seçimleri kazanmıştı.

Dr. Şebnem Korur Fincancı, Perşembe akşamı DW Türkçe yayınında Mirgün Cabas'ın programına konuk olmuş, hükümet kanadından TTB'ye yönelik suçlayıcı ifadeler ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "TTB derhal kapatılsın" çıkışıyla ilgili olarak "Hedefe konulmuş olmak önemli değil" demişti.

Fincancı, "Bu dönemde algı operasyonları, hedef gösterme, suçlayıcı ifadeler karşımıza çıkacaktır. Ama bizim için bunlar öncelikli değil. Bizim TTB olarak önceliğimiz, hekimlerimizin sağlığını korumak. Çünkü onları korursak toplumu koruruz" diye konuşmuştu.

DW/BK,DÇÜ

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