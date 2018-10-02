Prof. İlber Ortaylı, kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi-akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
DEV BAĞIŞ
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ortaylı, Beştepe’de gerçekleşen kabul sırasında kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne bağışladı. Erdoğan da Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olması hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne yaptığı bağıştan dolayı Ortaylı’ya teşekkür etti.
Tarihçi, akademisyen ve yazar Ortaylı, 2017 yılında tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü’ne layık görülmüştü.
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