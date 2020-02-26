Prof. Krause: Eller yıkanmalı, hastayken temastan kaçınmalı

Böylesi bir durumda salgını sınırlandırmaktan hafifletmeye geçişte doğru zaman aralığını belirlemek gerekiyor. Bir ülkenin böylesi bir enfeksiyona karşı sonsuza kadar korunabileceği ilüzyonu yaratılmamalı. Bu virüste bu muhtemelen mümkün değil. Er ya da geç kuzey enlemindeki her ülke koronavirüsle karşı karşıya gelecek. Ancak yine de vakit geçirmeden daha en başından hastaneleri hazırlamak, uyarı sistemlerini devreye sokmak ve virüse dair daha fazla bilgi edinmek, virüse daha etkili karşı koymak bakımından akıllıca olur.

Prof. Dr. Gerard Krause: Virüs bulaşan nüfus sayısını ve kilometrekare başına yoğunluğunu değerlendirdiğinizde, biraz abartılı bir tanımlama. Oradaki tamamen farklı bir durum.

Helmholtz Enfeksiyon Araştırmaları Merkezi'nden Prof. Dr. Gerard Krause DW'ye hangi önlemlerin işe yaradığını anlattı.Deutsche Welle: İtalya'nın Lombardiya bölgesinde koronavirüs vakaları arttıkça, basında bu bölge için "Avrupa'nın Vuhan'ı" tanımlaması yapılıyor. Buna katılıyor musunuz?

Bu, AB ülkeleri arasındaki sağlık kontrollerini artırmak, örneğin havalimanlarında şu anda yapıldığı gibi yolcuların vücut sıcaklıklarını ölçmek anlamlı değil mi, demek?

Böylesi önlemlerin prensipte bir getirisi olmadığını gösteren farklı ölçümler var. Tam da bu virüs için böylesi sınır kontrolleri pek işe yaramıyor. Çünkü virüs tespit edilen kişilerin çoğunluğu başlarda belirti göstermiyor. Bu nedenle de kontrollerde tespit edilmeleri mümkün olmuyor.

İtalya, sevilen bir seyahat ülkesi. İtalya'ya seyahat edilmemesini tavsiye der misiniz? Ya da virüsün olduğu bölge dışında hiç endişe etmeden İtalya'ya gidilebilir mi?

Şahsen seyahat edilmemesi yönünde bir tavsiye veremem. Çünkü Fransa, Almanya ya da başka ülkelerde de virüsün yayılacağı bölgeler olacağını tahmin ediyorum. Bu nedenle de artık oralara seyahat edilip edilmeyeceği sorusu gündeme gelmeyecektir.

Venedik Karnavalı iptal edildi, 11 kasaba karantina altına alındı. Sizce bunlar abartılı önlemler mi?

Bu önlemlerin bir işe yaramayacağı bir dönem gelecek. Şimdi yapılması ve titiz davranılması zaman kazanmak açısından iyi. Ancak bunu virüsün yayılacağı her kasaba ya da Avrupa ülkesinde yapmak mümkün değil.