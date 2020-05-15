Prof. Muttalip Kutluk Özgüven: 12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş

Akit TV'de 'kadın-erkek rolleri ve ilişkiler' konusunun tartışıldığı programda, üniversitede öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, canlı yayında çocuk yaşta doğurmayı savunarak 12-17 yaşındaki kız çocuklarının ilk çocuğu doğurmak için ideal yaşta olduğunu ileri sürdü.

Özgüven şu ifadeleri kullandı:

"13 yaşında, hem aklen belli bir noktaya gelmiş, hem vücuden belli bir noktaya gelmiş bir insan sen "10 yıl boyunca çocuk doğurmayacaksın, kadınlığını yaşamayacaksın" diyorsun. Süpermen'i bilmem ama Süper kadın diye bir ırk var. Bu da 13-16 yaş arasında. İstediğiniz doktora sorun en üstün nitelikli insan bu yaşlardakiler... Hadi biraz büyütelim 12-17 olsun; çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Yani bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş."

Özgüven'in bu açıklamalarına sosyal medyada tepki yağıyor.

Aydın Üniversitesi’nde çalışan Muttalip Kutluk Özgüven,“13-16 yaş arası doğurmak için ideal yaştır, vücudu mükemmeldir” dedi



Gazi Üniversitesi dekanı nasıl stifa ettiyse Özgüven de öyle gidecek. Üniversitelerde kadın, çocuk düşmanlarına yer yok! Çocuk istismarını aklatmayacağız pic.twitter.com/2Pf0gc3824 — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) May 15, 2020



