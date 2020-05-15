HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Muttalip Kutluk Özgüven: 12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş

Prof. Muttalip Kutluk Özgüven: 12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 19:58 | Son Güncelleme

Akit TV'de yayınlanan Derin Kutu isimli programda, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, 12-17 yaşındaki kız çocuklarının 'mükemmel vücutları' olduğunu söyleyerek, "İstediğiniz doktora sorun, bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş" dedi. Özgüven'in bu açıklamalarına sosyal medyada tepki yağıyor.

Akit TV'de 'kadın-erkek rolleri ve ilişkiler' konusunun tartışıldığı programda, üniversitede öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, canlı yayında çocuk yaşta doğurmayı savunarak 12-17 yaşındaki kız çocuklarının ilk çocuğu doğurmak için ideal yaşta olduğunu ileri sürdü.

Özgüven şu ifadeleri kullandı:

"13 yaşında, hem aklen belli bir noktaya gelmiş, hem vücuden belli bir noktaya gelmiş bir insan sen "10 yıl boyunca çocuk doğurmayacaksın, kadınlığını yaşamayacaksın" diyorsun. Süpermen'i bilmem ama Süper kadın diye bir ırk var. Bu da 13-16 yaş arasında. İstediğiniz doktora sorun en üstün nitelikli insan bu yaşlardakiler... Hadi biraz büyütelim 12-17 olsun; çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Yani bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş."

Özgüven'in bu açıklamalarına sosyal medyada tepki yağıyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı! 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı!
Didim'de yıkım gerginliğiDidim'de yıkım gerginliği
Koronavirüs karantinasına böyle hazırlandılarKoronavirüs karantinasına böyle hazırlandılar

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki hain saldırıya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki hain saldırıya sert tepki

Bir ilimiz diken üstünde! 3 berberin testi pozitif çıktı

Bir ilimiz diken üstünde! 3 berberin testi pozitif çıktı

Emniyet müdüründen HDP'li vekile: Propaganda yapma

Emniyet müdüründen HDP'li vekile: Propaganda yapma

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çilingiroğlu'ndan A Haber canlı yayınında Atatürk isyanı!

Çilingiroğlu'ndan A Haber canlı yayınında Atatürk isyanı!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge

Orhan Acar kimdir?

Orhan Acar kimdir?

Diğer Haberler
Uzman Dr. Yıldırım Can koronavirüse yenildi!

Uzman doktor koronavirüse yenildi!

Gaziantep'te cenaze hizmetlerinde görevli 3 kişide koronavirüs çıktı

Cenaze hizmetlerinde görevli 3 kişide koronavirüs çıktı

Didim'de yıkım gerginliği

Didim'de yıkım gerginliği

HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak, gözaltına alındı

Bir HDP'li başkan daha gözaltına alındı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bakanlık'tan 'kısıtlama' açıklaması

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 48 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 48 can kaybı daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.