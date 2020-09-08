Prof. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: Daha da riskli hale geldi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde bugün farklı büyüklüklerde 6 deprem meydana geldi. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Naci Görür bu depremlerin ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

“ORALARDA DEPREM RİSKİNİ ARTIRABİLİR”

Görür, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar Malatya, Pütürge-Sahilköy'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Bu depremi şöyle yorumluyorum: Deprem DAF'ın Hazar Gölü- Sincik kolunun batısında ve Çelikhan-Erkenek koluna yakın.

Bu tür depremler Coulomb stres transferi yoluyla komşu faylarda stres değişimine neden olarak oralarda deprem riskini artırabilirler.

Kanaatimce Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi. Dikkatli olunmalıdır.



