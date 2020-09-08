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Prof. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: Daha da riskli hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 21:16 | Son Güncelleme

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Naci Görür, Malatya'nın Pütürge ilçesinde art arda gerçekleşen depremler sonrası sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Bu tür depremlerin komşu fay hatlarında stres değişimine neden olarak o bölgede deprem riskini artırabileceğine dikkat çeken Görür, “Kanaatimce Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi. Dikkatli olunmalıdır” dedi.

Prof. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: Daha da riskli hale geldi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde bugün farklı büyüklüklerde 6 deprem meydana geldi. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Naci Görür bu depremlerin ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

“ORALARDA DEPREM RİSKİNİ ARTIRABİLİR”

Görür, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar Malatya, Pütürge-Sahilköy'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Bu depremi şöyle yorumluyorum: Deprem DAF'ın Hazar Gölü- Sincik kolunun batısında ve Çelikhan-Erkenek koluna yakın.

Bu tür depremler Coulomb stres transferi yoluyla komşu faylarda stres değişimine neden olarak oralarda deprem riskini artırabilirler.

Kanaatimce Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi. Dikkatli olunmalıdır.


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