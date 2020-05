Prof. Okyay: Hak kayıpları mahkemelere taşınacaktır

Bakanlıkta oluşturulan Değerlendirme Kurulu'nun, bilimsel çalışmaları sınırlayan ve tek elde toplayan bir yapıya dönüşme ihtimali yok mu?

Bunun riskini hepimiz konuşuyoruz açıkçası. Bizim ilk başvurumuz her zaman etik kurullar olurdu. Bu ise etik kurullar öncesindeki bir süreç, o yüzden farklı bir yapılanma. Çok yeni başladı, Covid’le ilgili her şey çok yeni. Bu döneme de bir fırsat vermek gerekiyor. Biz başvurularımızı yapacağız, gerçekten veri paylaşımıyla nasıl bir işbirliği yapılacağını göreceğiz ve sonuçları da tabii ki paylaşacağız. Burada asıl amaç, verilerin bir an önce bilimsel bilgiye dönüşmesi ve insanlığın kullanımına açılması.

"Olası vakalar da kayıt altına alınıyor"

Vaka ve ölüm sayılarında kullanılan kodlar da çok tartışmalı. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği kodlar yerine sadece PCR testi pozitif olanlar yazılıyor. Pek çok ülkede bu durum düzeltildi, Türkiye’de de olacak mı düzeltme?

Siz de yakından takip ediyorsunuz, çoğu ülkede ilk vaka denilenin aslında ilk olmadığı tespit edildi. Örneğin Fransa'da çok yeni açıklandı. Pnömoni hastası, hayatını kaybediyor, örnekleri saklanmış, geri dönüp bakıldığında Aralık ayının başına kadar giden bir süreçte Covid pozitif saptandı. Radyologların geriye dönüp tomografi sonuçlarını irdeledikleri çalışmalar var. Kasım’ın başlarından itibaren dünyada bu örnekleri görebiliyorsunuz. Bu neyi gerektiriyor? Bunu Türkiye’nin de yapması, kaçınılmaz bir şekilde olacaktır. Gerçi şunu söyleyebilirim, Sağlık Bakanlığı PCR pozitifleri açıklıyor ama bunun dışındaki mesela tomografi ya da sadece klinik pozitifleri olası vaka olarak sakladıklarını biliyorum ben. Çok büyük bir veri tabanı var, şu anda milyonlara ulaşacak kadar parametreli büyük bir veri tutuyorlar. İşte bizim de amacımız bu veri üzerinde çalışabilmek.