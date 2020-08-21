Prof. Özgür Demirtaş'ın Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyle ilgili paylaşımı olay oldu

Türkiye'nin merakla beklediği müjdeli haber bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Milyonların heyecanla beklediği haber hakkında dün İngiliz haber ajansı Reuters'ın çok konuşulan bir iddia ortaya atmıştı. İki Türk yetkiliye dayandırılan haberde “Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda doğalgaz bulunduğunu" öne sürülmüştü.

DEMİRTAŞ'IN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın konuyla ilgili paylaşımı ise sosyal medyada olay oldu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın paylaşımına çok sayıda tepki yorumu gelirken, bir kesim de destek verdi.



