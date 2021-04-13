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Prof. Serap Şimşek Yavuz kimdir? Prof. Serap Şimşek Yavuz kaç yaşında? Prof. Serap Şimşek Yavuz ne mezunu?

13.04.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Genel Sekteri olarak görev yapan Prof. Serap Şimşek Yavuz, Kardiyovasküler infeksiyonlar üzerine bir uzmanlığa sahiptir. Prof. Serap Şimşek Yavuz, aynı zamanda günümüzde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır. FOX TV’de her sabah ekranlara gelen İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katılan Prof. Serap Şimşek Yavuz, salgın ve alınması gereken önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Serap Şimşek Yavuz kimdir? Prof. Serap Şimşek Yavuz kaç yaşında? Prof. Serap Şimşek Yavuz ne mezunu?

Prof. Serap Şimşek Yavuz, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)’de genel sekreter olarak görev yapan Şimşek-Yavuz, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID) üyesidir. Salgın ile ilgili gelişmelerin ve vaka sayılarının çok kötü durumda olduğunu ve açılma fikrinin yanlış olduğunu dile getiren Prof. Serap Şimşek Yavuz, şu an için Türkiye’de salgının dördüncü evre olarak adlandırılan en kötü dönemin içerisinde olduğunu söyledi.

PROF. DR. SERAP ŞİMŞEK-YAVUZ KİMDİR?

1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 1993-1997 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi,İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nde tamamladı. 1998-2013 yılları arasında İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak çalıştı.

serap şimşek yavuz

2013 yılından itibaren İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2006 yılında Doçent unvanı almıştır. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID) üyesidir.2019-2021 döneminde KLİMİK genel sekreterliği görevini yürütmektedir.

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KLİMİK altında 2015 yılında kurulan İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu'nun başkanıdır. Kardiyovasküler infeksiyonlar ve sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar özel ilgi alanlarıdır.


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ismail küçükkaya Sağlık Bakanlığı FOX Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz bilim kurulu
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