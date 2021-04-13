Prof. Serap Şimşek Yavuz kimdir? Prof. Serap Şimşek Yavuz kaç yaşında? Prof. Serap Şimşek Yavuz ne mezunu?

Prof. Serap Şimşek Yavuz, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)’de genel sekreter olarak görev yapan Şimşek-Yavuz, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID) üyesidir. Salgın ile ilgili gelişmelerin ve vaka sayılarının çok kötü durumda olduğunu ve açılma fikrinin yanlış olduğunu dile getiren Prof. Serap Şimşek Yavuz, şu an için Türkiye’de salgının dördüncü evre olarak adlandırılan en kötü dönemin içerisinde olduğunu söyledi.

PROF. DR. SERAP ŞİMŞEK-YAVUZ KİMDİR?

1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 1993-1997 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi,İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nde tamamladı. 1998-2013 yılları arasında İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak çalıştı.

2013 yılından itibaren İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2006 yılında Doçent unvanı almıştır. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID) üyesidir.2019-2021 döneminde KLİMİK genel sekreterliği görevini yürütmektedir.