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Profesör 5 bin dolar daha kazanmak için sağlıklı kadını sakat bıraktı! Rekor tazminat: Faiziyle alacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.01.2025 08:07
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İzmir'de 2016 yılında yaşanan olayın davası sonuçlandı. 29 yaşında beli ağrıdığı için gittiği profesör tarafından '5 bin dolar daha' kazanmak için ameliyat edilen ancak ardından sakat kalan kadın davayı kazandı. Doktorun 4 milyon 651 bin TL ödemesine hükmedilirken ödenecek tutara da 2016 yılından bu tarihe kadar faiz işletilecek.

Profesör 5 bin dolar daha kazanmak için sağlıklı kadını sakat bıraktı! Rekor tazminat: Faiziyle alacak

İzmir'de bir profesörün sorumsuzca davranması bir hastanın yüzde 33 malul kalmasına neden oldu. 29 yaşında beli ağrıdığı için profesöre giden kadın ise hayatının şokunu yaşadı. İzmir'de yaşayan Canan Yılmaz (38), bel ağrısı şikayetiyle 2016 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Yücesoy'a muayene oldu. Yücesoy, yapılan kontroller sonucu Yılmaz'a bel fıtığı teşhisi koyup, iddiaya göre henüz 29 yaşındaki hastasına bir an önce ameliyat olması gerektiğini aksi takdirde dışkısını bile tutamayacak duruma geleceği söyledi. Bu durumdan korkan Yılmaz, ameliyat olmaya ikna oldu. Canan Yılmaz herhangi bir ilaç veya fizik tedavi önerilmeden bir hafta sonra özel hastanede ameliyata alındı.

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BİR SÜRE SONRA ULAŞAMADI

Ancak, ameliyattan çıktıktan sonra ağrı problemleri daha çok arttı. Prof. Dr. Yücecoy ise ameliyattan sonra ağrıların normal olduğunu bol bol yüzmesi gerektiğini söyledi. Ağrıları giderek şiddetlenen ve bir süre sonra Yücesoy'a da ulaşamayan Yılmaz, farklı doktorlara gitmeye başladı.

"BU YAŞTA BU VİDALARIN NE İŞİ VAR?"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre bu doktorlardan birinin, "Bu yaşta bu vidaların sende ne işi var?" demesi üzerine, Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un kendisinden onam almadan omurgasına 8 vida çaktığı ve bu vidalarında sinirlere temas ettiği belirlendi.

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TEDAVİ DENEMEDEN AMELİYAT YAPTI

Gerçeği öğrenen Canan Yılmaz, 2019'da avukatı Duygu Delibaş aracılığıyla Kemal Yücesoy hakkında malpraktis davası açtı. Dava sürecinde alınan adli tıp raporunda, doktorun mutlak zorunlu olmayan bir ameliyat yaptığı (alternatif tedavi yöntemlerini denemeden doğrudan ameliyat yolunu seçtiği) ve hastanın omurgasına vida çakmadan önce hastadan mutlak surette onam alması gerektiği (gerekirse ameliyat sonlandırılıp hasta uyandırılarak onam alınıp 2. bir ameliyat yapılması gerektiği), bu nedenlerle doktorun özen borcuna aykırı davrandığı belirtildi.

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REKOR TAZMİNAT

5 yıl süren ve 2 ay önce sonuçlanan dava sonucunda İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminatın 2016 yılından itibaren işleyecek faiziyle ödemesine hükmetti.

YÜZDE 33 ORANINDA MALULLÜK VERİLDİ

Avukat Duygu Delibaş, "Dönemin kuruyla 5 bin dolar kazanmak uğruna, zorunlu olmamasına rağmen ameliyat yolunu seçen ve hastasının %33 malul kalmasına sebep olan doktor aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açmıştık.

5 yıl süren hukuk mücadelesinin sonunda doktorun maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Doktor Profesör ameliyat
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