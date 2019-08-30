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Profesör, 7’nci kattan atlayarak intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 08:52 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi’hre profesör olan bir doktor, iddiaya göre, yaşadığı evin 7’nci katından atlayarak intihar etti.

Profesör, 7’nci kattan atlayarak intihar etti

İzmir’in Bornova ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi’hre profesör olan bir doktor, iddiaya göre, yaşadığı evin 7’nci katından atlayarak intihar etti. Ağır yaralanan doktor, olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 23.30 sıralarında Evka-3 Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü, Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu olduğu öğrenilen F.K (51), iddiaya göre 7’nci kattaki evinin balkonundan aşağıya atladı. Apartmanın bahçesine düşen F.K ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Köroğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Profesörün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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