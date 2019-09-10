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Profesör, anadili unutulduğu için kendisini yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’nde bir profesör, ülkesinde anadilinin unutulmaya başladığını ve devletin hiçbir önlem almadığını savunarak kendisini devlet binası önünde yaktı.Rusya Federasyonu’na bağlı 1 milyon nüfuslu Udmurtya Cumhuriyeti’nde uzun yıllardır Udmurtça’nın yaşatılması için protestolar gerçekleşti.

Profesör, anadili unutulduğu için kendisini yaktı

Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’nde bir profesör, ülkesinde anadilinin unutulmaya başladığını ve devletin hiçbir önlem almadığını savunarak kendisini devlet binası önünde yaktı.
Rusya Federasyonu’na bağlı 1 milyon nüfuslu Udmurtya Cumhuriyeti’nde uzun yıllardır Udmurtça’nın yaşatılması için protestolar gerçekleşti. Bu protestoların lideri konumundaki Udmurtya Devlet Üniversitesi profesörü ve üniversitenin ulusal ilişkiler laboratuvarının kurucusu Albert Razin, hem siyasi hem fiili eylemleriyle dilin korunması için ses getiren çalışmalara imza attı. Udmurtya Cumhuriyeti’nin yerel parlamentosuna sayısız kez konuyla ilgili mektup yazan Razin, devletin anadilin koruması yönünde bir çalışma yapmadığını savunarak parlamento binası önünde çoğu kez pankart açıp durumu protesto etti. Son olarak yine parlamentoya mektup yazan Razin, “Dilimizin yok olduğu gün parlamento önünde kendimi yakacağım” ifadelerini kullandı. Fakat Profesör Razin’in bu mektubu yine ciddiye alınmadı.

Kendisini meclis toplantısı sırasında ateşe verdi
Yerel meclisin toplantı saatinde parlamento binasının önüne giden ve eline benzin bidonunu alan Razin, hiç kimseyle pazarlığı beklemeden üstüne benzin döktükten sonra kendisini ateşe verdi. Parlamento önünde bulunan güvenlik görevlileri, Razin’in kendisini yaktığını görünce yangın tüpleriyle müdahale etti. Vücudunda ağır yanıklar olan Razin ambulansla hastaneye götürüldü. Razin’in yoğun bakım ünitesine alındığı ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Udmurtya Cumhuriyeti yerel meclisin toplantısı ise yaşanan olay nedeniyle iptal edildi.

Profesör, anadili unutulduğu için kendisini yaktı

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