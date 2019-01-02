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Profesör Atakurt, ünversitenin misafirhanesinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 17:10 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ  - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL.

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL. (DHA) PROF. .Dr. Yıldır Atakurt (75) görev yaptığı üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu.

Tuzla'daki özel bir üniversinin tıp fakültesinde dekan yardımcılığı yapan Prof.Dr. Yıldır Atakurt aynı zamanda üniversitenin misafirhanesinde kalıyordu. Kendisinden haber alınamayınca Atakurt'un kaldığı odaya girildi. Atakurt'un yerde hareketsiz yattığını gören üniversite görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Üniversitenin sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrollerde Atakurt'un öldüğü belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Yıldır Atakurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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