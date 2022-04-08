HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Profesör bile şaşkına döndü! 98 test ve 7 doz aşı..."Böylesini ilk kez gördüm"

Profesör bile şaşkına döndü! 98 test ve 7 doz aşı..."Böylesini ilk kez gördüm"

08.04.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi, insanların psikolojik sağlığına da etkiledi. Bunlardan biri de Amasyalı esnaf Kaşif Sevinç... "Acaba korona mıyım?" endişesiyle 2 yıl geçiren Sevinç, bu süreçte 98 defa dest yaptırdı, 7 doz da aşı oldu. KOAH ve panik atak hastası olduğu için bu kadar korktuğunu söyleyen Sevinç, bazen 3 farklı şehirde bile test yaptırdığını söyledi. Sevinç'in tedavisini yürüten profesör de olaya şaşırırken, "Binlerce hasta baktım böylesini ilk kez görüyorum" dedi.

Profesör bile şaşkına döndü! 98 test ve 7 doz aşı..."Böylesini ilk kez gördüm"

Koronavirüs salgını bazı insanlarda üst düzey korku ve kaygıya yol açtı. "Hastalığa yakalanırsam ne olur" düşüncesi kişilerde olumsuz anlamda psikolojik etki bıraktı. Bunlardan bir örneği de Amasya'da yaşayan 62 yaşındaki Kaşif Sevinç’te ortaya çıktı.

Pandemi başladığı yıldan günümüze kadar ’Acaba korona mıyım?’ endişesinden dolayı Sevinç, 98 kere Covid testi oldu. Bazı günler kendinden fazlaca şüphelen Kaşif Sevinç, aynı gün içerisinde 3 kere test bile verdi. Ortalama ayda 4 kere test olan Sevinç, hastalıktan çok korktuğunu ve korona virüsün psikolojisini bozduğunu belirtti.

2b950434-ca10-4cb7-b440-a390334d93b7

7 DEFA AŞI YAPTIRDI

Amasya’nın Merzifon ilçesinde esnaf olan Kaşif Sevinç, “98 kere test oldum. Bende KOAH hastalığı var. Aynı zamanda bağırsaklarımda da problem var. Bu yüzden sürekli test yaptırdım. Bazen bir gün içerisinde hem Samsun’da hem Çorum’da hem de Merzifon’da test verdim. Bir günde 3 test verdim. Hastanelerde bana ‘Amca sen burada kapacaksın hastalığı’ diyorlar. Ben de ’Korkuyorum’ diyorum. Bu süreçte evime çocuklarımı, torunlarımı koymadım. Kimseye yanaşmadım. İş yerimde dahil ofisime kimseyi kabul etmedim. Yanımda çalışan işçilerin çayını bile içmedim. Eşimden başka kimsenin ne yemeğini ne çayını içtim. Hastalığa karşı 7 tane aşı oldum" dedi.

27aec5d5-9ca0-493a-9d3c-d86eab44ddf4

"HER YERDE TEST OLMAYA GİDİYORUM"

Koronavirüsün psikolojisini bozduğunu söyleyen Sevinç, "Şevket hocamın tavsiyesi üzerine çok şükür ben de bu zamana kadar yakalanmadım. Her hafta ona kontrole geliyorum. Bende KOAH hastalığı çıktı, sigarayı bırakalı 2 sene oldu. Bende panik atak vardı. Bu korona benim psikolojimi bozdu. 2 tane psikiyatri doktoruna gittim. Örneğin bir yere dokunduğum zaman elimi günde 10 sefer yıkıyordum. Devamlı kolonya elimde geziyorum. Bir ay içerisinde 4 olduğum da oldu, 6 olduğum da oldu. Her yerde test olmaya gidiyorum. Ankara’da oldum, Samsun’da oldum, Çorum’da oldum, Amasya’da oldum” diye konuştu.

"BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRDÜM"

Bu durum karşısında şaşırdığını dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, “KOAH hastası olan bir hastamızdır. Koronaya yakalandığında çok ağır geçireceğini düşündüğü için bu hastalığın anksiyetesini yaşayan bir hastamızdır. Koşa koşa giderek korona mı değil mi diye testini yaptıran bir hastamızdır. Pandemi sürecinde yaklaşık 98 kere test vermiş. Ben binlerce hasta gördüm ama bu kadar çok test yaptıran ve bu kadar çok bu hastalığın anksiyetesini yaşayan çok az insan gördüm. Bu kadar çok test yaptıran tek hastamızdır. Hastamızın kronik akciğer hastalığı olduğu için yakın takip ettiğimiz bir hastadır. Covid-19’a yakalandığında risk altında olduğu için aşılarını tamamlamış ve yakın takibimizde olan bir hastadır. Kronik akciğer hastalığı olduğu için öksürük karakteri değiştiğinde teste gidiyor. Her gittiğinde de test yaptırıyor. Hepsi negatif çıktı. Hem kendini korumuş hem de maske ve mesafeye dikkat etmiş. Pandemi Kaşif Bey için bitti sayılır” ifadelerini kullandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler bir daha baktı! O anları hemen kayda aldıGörenler bir daha baktı! O anları hemen kayda aldı
"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı
Erdoğan'a sürpriz davet! Arap basını yazdıErdoğan'a sürpriz davet! Arap basını yazdı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) PCR testi koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Gözler bu iki toplantıya çevrildi! Ramazan Bayramı sonrası...

Gözler bu iki toplantıya çevrildi! Ramazan Bayramı sonrası...

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay haklı çıktı! Bir kaşıkla...

Canan Karatay haklı çıktı! Bir kaşıkla...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Erkek arkadaşını öldürdü, erotik pozlarını paylaştı

Erkek arkadaşını öldürdü, erotik pozlarını paylaştı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.