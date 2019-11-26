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Profesör çöp depolama alanında atıklara dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 11:40 | Son Güncelleme

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, insanoğlunun doğaya bıraktığı atıklara ve israfa dikkat çekmek amacıyla Erzincan Belediyesi Çöp Depolama Alanı'nda geri dönüşüm malzemeleri ile bir performans sergiledi.
Daha önce şiddet ve terör, ölüm ve sonsuzluk, doğa ve kent, tarihsel mimari, iklim, mülteci sorunu, şehir yapılanması gibi birçok konuda eyleme imza atan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, bu kez şehir çöplüğünde ilginç bir eylem yaptı. Kavukçu, kente 7 kilometre uzaklıktaki şehir çöplüğünde çevre kirliliğine ve israfa dikkat çekmek için atık malzemelerden çocuk parkı kurdu, salıncakta sallandı ve kaydırakta kaydıktan sonra yine çöpte bulduğu oyuncaklarla oynadı.
İlginç görüntülerin ortaya çıktığı eylemde Kavukçu, doğayı ve dünyayı atıkla çöplüğe çeviren zihniyetin değişmedikçe dünyanın ve çocukların geleceğinin giderek yok olduğuna dikkat çekti. Tüketim çılgınlığının temelinde bulunan keyif alma, arzu, eğlence gibi haz veren duygular bağlamında gereksiz ve aşırı tüketime dikkat çekmek istediğini belirten Kavukçu, "İsrafın, savurganlığın bu denli büyük boyutlara ulaşmasına toplumun da dikkatini çekmek için yaptığım performansta yalnızca çocukların değil, bütün insanlığın geleceğini etkileyeceğine dikkat çekmek istedim. Özellikle çöplükte bulunan oyuncaklar üzerinden kurgulaması, dünyanın geleceğinin çocuklar olması, dolayısıyla dikkatleri geleceğe yöneltmek ve çevre kirliliğinin olası sonuçlarını irdelemek olarak ta anlamlandırılabilir. Erzincan şehir çöplüğünde gerçekleştirdiğim performansla atık alanının geri dönüşüme tabii tutulmasını sağlayan tesislerin kurulmasını, yaşanan bir başka gerçeklik ve gelecek adına umut olarak adlandırmaktadır. Bu durumu sağlayan yönetici ve kurumları da takdir ediyorum" diye konuştu.
Kavukcu, bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde kendisine maddi ve manevi destek veren Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e teşekkür etti.

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