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Profesör David Heymann, koronavirüs pandemisinden çıkacak ilk ülkeyi açıkladı

14.01.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da yaşayan Amerikalı bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu ve halk sağlığı uzmanı Profesör David L. Heyman, koronavirüs pandemisinden çıkacak ilk ülkenin İngiltere olacağını iddia etti.

Profesör David Heymann, koronavirüs pandemisinden çıkacak ilk ülkeyi açıkladı

Koronavirüs salgını esnasında tartışmaların en sert şekilde yaşandığı ülkelerden biri olan İngiltere’nin pandemiden çıkacak ilk ülke olacağı iddia edildi. Bu iddiayı ortaya atan ise; Londra’da yaşayan Amerikalı bilim insanı David Heymann.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere, önlemler konusunda halen tartışılıyor. Özellikle Omicron varyantının yayılım göstermesiyle yeniden eleştirilmeye başlanan hükümet, uyguladığı önlemler ile yetersiz kalmakla suçlanıyordu.

BAĞIŞIKLIK ORANI YÜZDE 95

Pazartesi günü düşünce kuruluşu Chatham House tarafından düzenlenen çevrimiçi bir seminerde konuşan Heymann, İngiltere’deki nüfusun %95′inin aşı veya doğal enfeksiyon yoluyla enfeksiyona karşı antikorlara sahip olduğunu tahmin eden en son rakamları aktardı. Heymann, şu anda yoğun bakım ünitelerinde yatanların çoğunun aşısız olduğunu da sözlerine ekledi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün Avam Kamarası'ndaki konuşmasında, 20 Mayıs 2020'de ülkesinde koronavirüs kısıtlamaları sürerken, Başbakanlık Konutu'nun bahçesinde düzenlenen içkili bir partiye katıldığını itiraf etti ve özür diledi.

Birleşik Krallık tarafından bildirilen günlük vaka sayısı, hala yüksek seviyelerde kalmasına rağmen istikrarlı bir şekilde düşüş görülüyor. Salı günü ülkede 120.000′den fazla vaka kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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