HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Profesör dehşet saçtı! Kendisini uyaran anne kıza yumruklarıyla saldırdı, haber için arayan muhabire küfür yağdırdı

Profesör dehşet saçtı! Kendisini uyaran anne kıza yumruklarıyla saldırdı, haber için arayan muhabire küfür yağdırdı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.10.2024 14:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akılalmaz olayın adresi bu kez Şanlıurfa oldu! Gaziantep Üniversitesi'nde görevli profesör Devrim Özkan iddiaya göre apartmanda yaşanan bir anlaşmazlığın ardından bir anne ve kıza dehşeti yaşattı. 10 15 yumruk attığı belirtilen Özkan anne kıza dehşeti yaşatırken haber yapmak için kendisini arayan muhabire de küfürler yağdırdı.

Profesör dehşet saçtı! Kendisini uyaran anne kıza yumruklarıyla saldırdı, haber için arayan muhabire küfür yağdırdı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre apartman sakinleri arasında binanın çatısındaki güneş enerjisi sistemi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken bir profesör dehşet saçarak anne ve kızını darbetti

e2

UYARIYA TAHAMMÜL EDEMEDİ

Ekol TV'de yer alan habere göre apartman grubunda bulunan anne-kız, Gaziantep Üniversitesi'nde akademisyen olan Prof. Dr. Devrim Özkan'a konuyla ilgili ikazlarda bulundu. Bunun üzerine çılgına dönen akademisyen, komşusu olan anne kızı darbetti.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Olayın yargıya taşınmasının ardından gözaltına alınan profesör, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

e4

"ANNEMLE BENİ 15 KEZ YUMRUKLADI"

Yaşadıkları dehşeti anlatan anne kız, "Devrim Özkan tarafından ağır şiddete maruz kaldık. Annemi ve beni 10 ya da 15 defa yumrukladı. Gözümün hali bu şekilde. Ölümle tehdit etti. Ertesi günü balkondan aşağıya gelip bize bıçak salladı" diyerek yardım istedi.

MUHABİRİ DE TEHDİT ETTİ

Muhabir Burak Çeliksoy, iddialar üzerine cevap hakkı için o profesörü telefonla aradı. Ancak profesör, Ekol TV muhabirine "Seninle uğraşacağım" diyerek tehditler savurdu, ağza alınmayacak küfürler etti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Profesör Gaziantep Şanlıurfa saldırı
En Çok Okunan Haberler
CHP skandala böyle göz yummuş

CHP skandala böyle göz yummuş

Vatandaşlar o hastaneden hıncını böyle aldı

Vatandaşlar o hastaneden hıncını böyle aldı

Pınar Altuğ'dan cenazede covid aşısı yorumu! “Hepimiz o aşıları olduk..."

Pınar Altuğ'dan cenazede covid aşısı yorumu! “Hepimiz o aşıları olduk..."

Tüm şehir onun sayesinde iki kat iş yapıyor! Nüfus bile arttı

Tüm şehir onun sayesinde iki kat iş yapıyor! Nüfus bile arttı

Bebekler, diyaliz işlemi şimdi de lazer tedavisi...

Bebekler, diyaliz işlemi şimdi de lazer tedavisi...

Kahkahalar eşliğinde cinayet! Biri 'bırak bebek ölsün' dedi diğeri pişkin pişkin 'Haha çekeceğim fişi' dedi

Kahkahalar eşliğinde cinayet! Biri 'bırak bebek ölsün' dedi diğeri pişkin pişkin 'Haha çekeceğim fişi' dedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.