Profesör dehşet saçtı! Kendisini uyaran anne kıza yumruklarıyla saldırdı, haber için arayan muhabire küfür yağdırdı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre apartman sakinleri arasında binanın çatısındaki güneş enerjisi sistemi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken bir profesör dehşet saçarak anne ve kızını darbetti

UYARIYA TAHAMMÜL EDEMEDİ

Ekol TV'de yer alan habere göre apartman grubunda bulunan anne-kız, Gaziantep Üniversitesi'nde akademisyen olan Prof. Dr. Devrim Özkan'a konuyla ilgili ikazlarda bulundu. Bunun üzerine çılgına dönen akademisyen, komşusu olan anne kızı darbetti.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Olayın yargıya taşınmasının ardından gözaltına alınan profesör, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"ANNEMLE BENİ 15 KEZ YUMRUKLADI"

Yaşadıkları dehşeti anlatan anne kız, "Devrim Özkan tarafından ağır şiddete maruz kaldık. Annemi ve beni 10 ya da 15 defa yumrukladı. Gözümün hali bu şekilde. Ölümle tehdit etti. Ertesi günü balkondan aşağıya gelip bize bıçak salladı" diyerek yardım istedi.

MUHABİRİ DE TEHDİT ETTİ

Muhabir Burak Çeliksoy, iddialar üzerine cevap hakkı için o profesörü telefonla aradı. Ancak profesör, Ekol TV muhabirine "Seninle uğraşacağım" diyerek tehditler savurdu, ağza alınmayacak küfürler etti.