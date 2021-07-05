Profesör Ertuğrul'dan "aşı kalp kası iltihabı yapıyor" iddiasına yanıt

Koronavirüsle mücadelede aşılamadaki oran yüzleri güldürüyor. 5 Temmuz itibarıyla 1. doz uygulanan kişi sayısı 35 milyon 913 bin 425 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı 15 milyon 678 bin 300 olmak üzere toplam 52 milyon 671 bin 765 kişiye aşı yapıldı.

3. DOZ AŞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı tabloda yer alan verilere göre 1 Temmuz'dan itibaren başlayan uygulamada 3. doz olan kişi sayısı ise dün itibarıyla 1 milyon 64 bin 526 oldu.

"TÜRKİYE'DEN HENÜZ BÖYLE BİR BİLDİRİM OLMADI"

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre "BioNTech aşısı kalp kası iltihabı yapıyor" iddasına cevap veren Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Türkiye'den henüz böyle bir bildirimin olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Ertuğrul, açıklamasının devamında şunları ifade etti:

ABD’den veriler BioNTech aşısının uygulandığı 25 yaş altı grupta kalp kası iltihabı görülme sıklığının aynı yaş grubunda beklenen sıklıktan fazla olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Amerikan Kardiyoloji Derneği bu artışın sınırlı olduğunu, hastaların iyi seyrettiğini ve doğrudan aşıya henüz bağlanamadığını belirtiyor.



