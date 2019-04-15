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Profesör, gökdoğanın deniz kırlangıcını avlama anını görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 17:58 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, dünyanın en hızlı kuşu olarak bilinen gökdoğanın deniz kırlangıcını avlama anı, doğa ve kuş fotoğrafları çeken Prof.

Profesör, gökdoğanın deniz kırlangıcını avlama anını görüntüledi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK(DHA)- ZONGULDAK'ta, dünyanın en hızlı kuşu olarak bilinen gökdoğanın deniz kırlangıcını avlama anı, doğa ve kuş fotoğrafları çeken Prof. Dr. Mustafa Sözen'in objektifine yansıdı.
Kuş türleriyle ilgili çalışmalar yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, geçen cumartesi Kozlu ilçesi Ilıksu mevkiinde kuşların fotoğraflarını çekti. Prof.Dr. Sözen, dünyanın en hızlı kuş türleri arasında bulunan gökdoğanın deniz kırlangıcını avlama anını fotoğrafladı. Gökdoğanın avladığı deniz kırlangıcını taşırken ve arkasından uçan martıyı aynı kareye almayı başaran Prof. Dr. Sözen, fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Fotoğrafı, 'günün en heyecan verici anıydı' diyerek paylaşan Prof. Dr. Sözen, "Gökdoğan ve ayağında deniz kırlangıcı. Peşlerinde de bir sürü martı vardı. Ancak martıların çabası deniz kırlangıcını kurtarmaya yetmedi. Ne de olsa karşılarında dünyanın en hızlı kuşu var" dedi.
FOTOĞRAFLI

Profesör, gökdoğanın deniz kırlangıcını avlama anını görüntülediProfesör, gökdoğanın deniz kırlangıcını avlama anını görüntülediProfesör, gökdoğanın deniz kırlangıcını avlama anını görüntülediProfesör, gökdoğanın deniz kırlangıcını avlama anını görüntüledi

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