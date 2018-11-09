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Profesör ile sekreteri bıçak parası' aldığı iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 14:08 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat yapacağı hastalardan 'bıçak parası' adı altında para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Profesör ile sekreteri bıçak parası' aldığı iddiasıyla tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat yapacağı hastalardan 'bıçak parası' adı altında para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feridun Acar ile sekreteri Nurten İzmirli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılacak ameliyatlarda hastalardan 'Bıçak parası' adı altında para alındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çarşamba günü yapılan operasyonla, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feridun Acar ile sekreteri Nurten İzmirli, gözaltına alındı.
Prof. Dr. Acar ile İzmirli'nin ameliyat olacak hastalardan usulsüz para aldığının belirlendiği kaydedildi. Hastaların bilgilerinin kaydedildiği ajandalar bulunduğu, sekreter Nurten İzmirli'nin ameliyat olması gereken hastaları arayıp, asistanların yerine ameliyata Prof. Dr. Acar'ın gireceğini söyleyip, 20 bin liraya kadar para istediği iddia edildi.
Emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Feridun Acar ile Nurten İzmirli, tutuklandı.

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