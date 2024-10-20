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Profesör kadın komşularına dehşeti yaşattı! Kendisini arayan muhabiri de tehdit edip küfürler yağdırdı

20.10.2024 16:51
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20.10.2024 16:51
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Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan akademisyen Devrim Özkan, iddiaya göre güneş enerjisi sistemi nedeniyle çıkan tartışmada komşusu olan anne kızı darbetti. Profesör kendisini cevap hakkı için telefonla arayan muhabiri de "Seninle uğraşacağım" diyerek tehdit edip, ağza alınmayacak küfürler etti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre apartman sakinleri arasında binanın çatısındaki güneş enerjisi sistemi nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

İKAZ ETTİKLERİ İÇİN DAYAK YEDİLER

Ekol TV'de yer alan habere göre, apartman grubunda bulunan anne-kız, Gaziantep Üniversitesi'nde akademisyen olan Prof. Dr. Devrim Özkan'a konuyla ilgili ikazlarda bulundu. Bunun üzerine çılgına dönen akademisyen, komşusu olan anne kızı darbetti. Olayın yargıya taşınmasının ardından gözaltına alınan profesör, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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"ÖLÜMLE TEHDİT EDİP BIÇAK SALLADI"

Yaşadıkları dehşeti anlatan anne kız, "Devrim Özkan tarafından ağır şiddete maruz kaldık. Annemi ve beni 10 ya da 15 defa yumrukladı. Gözümün hali bu şekilde. Ölümle tehdit etti. Ertesi günü balkondan aşağıya gelip bize bıçak salladı" diyerek yardım istedi.

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EKOL TV MUHABİRİNİ DE TEHDİT ETTİ

Ekol TV muhabiri Burak Çeliksoy, iddialar üzerine cevap hakkı için o profesörü telefonla aradı. Ancak profesör, Ekol TV muhabirine "Seninle uğraşacağım. Sen o haberi al G...S... güzel kardeşim. Numaranı aldım, seni bulacağım." diyerek tehditler savurdu, ağza alınmayacak küfürler etti.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Profesör Gaziantep darp
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