Profesör kazada hafif yaralandı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Prof. Dr. Bekir Faruk Erden, hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, İzmit Kandıra Sapağı mevkii D-100 Karayolu yan yol bağlantısında meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Faruk Erden yönetimindeki 41 FS 797 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Orhan Koç yönetimindeki 41 HB 085 plakalı TIR çarpıştı. Otomobilinde hasar oluşan Prof. Dr. Erden sol kolundan hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi Erden'e ayakta müdahale etti. Kaza sırasında araçta bulunan Erden'in kızı Selen ise kazayı yara almadan atlattı.

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