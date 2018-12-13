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Profesör Mehmet Toner: Tek kelime İngilizce bilmeden ABD’ye gidip profesör oldum

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 09:24 | Son Güncelleme

Profesör Mehmet Toner, kanserli hücreleri teşhis eden çip geliştirerek dünyayı kendine hayran bırakırken, Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e İstanbul’dan ABD’ye uzanan başarı öyküsünü anlattı. Toner, 'Risk almayan bir insanın başarılı olması mevzu bahis değil. Mesela ben tek kelime İngilizce bilmeden kalktım Amerika'ya gittim. Fransız okulu mezunuyum. İTÜ'den bir hocamın tavsiyesi ile MIT'e başvurdum' dedi.

Profesör Mehmet Toner: Tek kelime İngilizce bilmeden ABD’ye gidip profesör oldum

Profesör Mehmet Toner, Sözcü'den Özlem Gürses'e konuştu. "Çok enteresan bir kariyer öykünüz var. Moda'da büyümüşsünüz, Saint Joseph'de okumuşsunuz" ifadesi üzerine Toner, "Çok zor girdim okullara, zor da çıktım! İyi bir talebe değildim, yedek listelerden filan kazandım okulu. Cerrah olmak istiyordum, makine mühendisliği bölümünü kazandım. İyi ki öyle olmuş, benim için en güzel başarısızlıktı bu" dedi.

Toner, devamında şunları kaydetti:

— Risk almayan bir insanın başarılı olması mevzu bahis değil. Mesela ben tek kelime İngilizce bilmeden kalktım Amerika'ya gittim. Fransız okulu mezunuyum. İTÜ'den bir hocamın tavsiyesi ile MIT'e başvurdum.

"Dünyanın en zor ilk 5 üniversitesinden biri MIT. Sizi nasıl aldı?" sorusu üzerine de Toner şunları söyledi:

— Beni MIT İngilizce TOEFL sınavlarını geçme şartı ile kabul etti. Baktım yaz okulunda İngilizce öğrenemiyorum, tercüman olarak bir arkadaşımı aldım yanıma, dekan ile konuşmaya gittim MIT'te. Ben anlatıyorum, arkadaşım çeviriyor. Ben diyorum ki dekana "Matematiğim iyidir, İngilizce bilmesem de dersi geçerim, o arada da İngilizce öğrenirim." Adam da "tamam" dedi! Ve MIT'e böyle başladım. İngilizce öğrendim. Hiçbir gün de TOEFL sınavına girmedim. Ne mevzuat dediler ne de başka bir şey…

— Ben iki tane ileri seviyede matematik dersi aldım, derslerin kitaplarını da yazan Hildebrand isimli çok meşhur bir hoca. Yıl sonunda beni arayıp "ofisime gel" dedi. Eyvah! dedim ben… TOEFL'ım olmadığını anladı, beni atacak ülkeden… O korkuyla gittim "Sen bütün sınavlardan 100 almışsın, ama derse kayıt yapmamışsın. Ben seni kaydettim, derslere de gelmene gerek yok" dedi. İşte açık görüşlü bir eğitim sistemi böyle bir şey, gençlere ve insana verdiği değer çok büyük.

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mehmet toner profesör ABD ingilizce İTÜ Sözcü

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