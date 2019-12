Profesör, protestocu öğrencisini ezdi

Otomobiliyle fakülte önünden geçen bir profesör, yolda oturma eylemi yapan bir tıp fakültesi öğrencisini ezdi.

Olay, Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Nowshera kentinde meydana geldi. Nowshera Tıp Fakültesi’nde Dr. Jahangir adlı dekanın, kız öğrencileri taciz ettiği iddiası sonrası öğrenciler protesto gösterisi düzenledi.

A student was run over by community medicine HOD Dr IkramUllah, nowshera medical college, during a peaceful protest by the students against some illegal practices by the administration and the Dean, Dr Jahangir Khan. #StudentsSolidarityMarch pic.twitter.com/3eNfmF8mtb