Profesör tutuklandı, üniversitede yönetmelik değişti

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- ANKARA Üniversitesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B.'nin, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) şiddet uygulayıp tecavüz ettiği iddiası ile tutuklanmasının ardından, üniversite bünyesindeki Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (KASAUM) yönetmelik değişikliğine gidildi. Yeni yönetmelikte merkezin etkinlik alanlarını düzenleyen 6'ncı maddeye 'cinsel taciz veya şiddet olayları' ile ilgili yeni görev tanımı girdi.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Hasan B.'nin, kendisine ait Çayyolu Mahallesi'ndeki hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye şiddet uygulayıp, tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanmasının yankıları sürüyor. Skandalın ortaya çıkmasının ardından cinsel taciz ve saldırıları araştırmak için komisyon kurulan Ankara Üniversitesi'nde, yeni bir adım daha atıldı. Üniversitede faaliyet gösteren KASAUM'un, 8 Şubat 1993 tarihli yönetmeliği değiştirilirken, merkezin etkinlik alanlarını düzenleyen 6'ncı maddeye, 'cinsel taciz ve şiddet olayları' ile ilgili yeni bir görev tanımı girdi.

CİNSEL TACİZ VE ŞİDDET OLAYLARI İLE İLGİLENECEK

Eski yönetmelikte merkezin amacı 'Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak' olarak tanımlanırken, yeni yönetmelikte, 'Üniversiteye bağlı akademik birimlerde kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları yürütmek' ifadelerine yer verildi. Merkezin etkinlik alanlarını düzenleyen yönetmelik maddesine 'Üniversite mensuplarının maruz kalacakları cinsel taciz veya şiddet olayları ile ilgili soruşturmalarda görevlendirilmek üzere toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda uzman olanlardan oluşan soruşturmacı listesini önermek; mağdurlara hukuki, tıbbi ve psikolojik destek vermek' görevi eklendi.

EV İÇİ ŞİDDETE DE ÇÖZÜM ÜRETECEK

Yeni düzenlemeye göre; KASAUM, sadece üniversitedeki şiddet ve cinsiyet temelli ayrımcılık olaylarına değil, evlerdeki şiddet olaylarına da eğilecek. Eski yönetmelikten farklı olarak yeni yönetmeliğe 'Ev içi adalet çerçevesinde cinsiyet temelli ayrımcılığa ve ev içi şiddete karşı politika ve çözüm üretmeye çalışmak' görevi eklendi. Merkez ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde düşünen çeşitli profesyonel iş dallarında çalışan uzmanlara, araştırmacılara ve öğrencilere sertifika programları da düzenleyecek.

ESKİ YÖNETMELİKTE NELER VARDI?

Eski yönetmelikte ise Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin amaçları şöyle sıralanmıştı:

"Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme, proje yapar ve yaptırır, bu gibi çalışmalara katılır, destekler. Atatürk İlke ve Devrimleri ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenler. Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirir ve her türlü desteği sağlar. Amaçları doğrultusunda yayın yapar ye yaptırır. Kadın sorunları konusunda kitaplık ve arşiv oluşturur. Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur; danışmanlık yapar, veri sağlar. Kadın sorunları konusunda kamuoyunun oluşmasına yardımcı olur."

