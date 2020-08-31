Profesör uyardı: Hayvanlardan insana salgın riski artıyor

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemiye dönüştü.

Son verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 25 milyonun üzerine çıkarken 850 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Dünyadaki aşı yarışındaki önemli isimlerden Oxford Üniversitesi'nde profesör Sarah Gilbert geleceğe ilişkin uyarılarda bulundu.

İnsanlığın gelecekte de salgın tehlikesi altında olacağını ifade eden Prof. Gilbert, "Nüfus yoğunluğu, seyahat sıklığı ve ormansızlaştırma gibi sebepler bu salgınlara yeniden yol açacak" dedi.

Her yıl bulaşıcı hastalıkların yaklaşık yüzde 60'ının hayvan kaynaklı olduğu belirtiliyor. Ebola, SARS, Batı Nil virüsü gibi salgınlar da hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar arasındaydı.

Öte yandan grip salgınları sürekli yaşanıyor. Son 200 yılda yaşanan çoğu küresel salgın grip kaynaklıydı.

Bu salgınlar arasında en çok zayiat veren ise 1918 yılındaki İspanyol gribi salgınıydı.

Gilbert, "Gelecekte yeni bir grip salgını yaşanacak. Bununla tekrar karşılaşacağız sadece hangi alt tür olacağını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.