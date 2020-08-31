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Profesör uyardı: Hayvanlardan insana salgın riski artıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2020 12:14 | Son Güncelleme

Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı çalışmalarının başındaki isimlerden Prof. Sarah Gilbert, aşırı nüfus, seyahat ve ormansızlaşma gibi nedenlerle insanlığı gelecekte de salgınların beklediğini söyledi. Gilbert vahşi yaşamla temasın artması nedeniyle önlenemez salgınların yaşanacağını ifade etti.

Profesör uyardı: Hayvanlardan insana salgın riski artıyor

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemiye dönüştü.

Son verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 25 milyonun üzerine çıkarken 850 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Dünyadaki aşı yarışındaki önemli isimlerden Oxford Üniversitesi'nde profesör Sarah Gilbert geleceğe ilişkin uyarılarda bulundu.

İnsanlığın gelecekte de salgın tehlikesi altında olacağını ifade eden Prof. Gilbert, "Nüfus yoğunluğu, seyahat sıklığı ve ormansızlaştırma gibi sebepler bu salgınlara yeniden yol açacak" dedi.

Her yıl bulaşıcı hastalıkların yaklaşık yüzde 60'ının hayvan kaynaklı olduğu belirtiliyor. Ebola, SARS, Batı Nil virüsü gibi salgınlar da hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar arasındaydı.

Öte yandan grip salgınları sürekli yaşanıyor. Son 200 yılda yaşanan çoğu küresel salgın grip kaynaklıydı.

Bu salgınlar arasında en çok zayiat veren ise 1918 yılındaki İspanyol gribi salgınıydı.

Gilbert, "Gelecekte yeni bir grip salgını yaşanacak. Bununla tekrar karşılaşacağız sadece hangi alt tür olacağını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce H1N1 (domuz gribi), H3N3 (Hong Kong gribi), H7N7 (influenza) salgınlarında aşı çalışmalarına katılan Sarah Gilbert söz konusu grip olduğunda her derde çare olacak bir aşının imkansız olduğunu söylüyor.

Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca'yla birlikte geliştirdiği aşı umut verici. Aşının 2021 yazına kadar 2 milyar doz üretilebileceği belirtiliyor. Gilbert corona virüse karşı aşı geliştirilmesinin olası olduğunu aktardı.

Ancak Gilbert, aşıyla ortaya çıkacak bağışıklığın ne kadar süreceğinin bilinmediğini aktardı.

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