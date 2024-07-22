Profesörden 10 öğrenciye taciz! Öğrenciler her şeyi tek tek anlattı: Aldığı cezayı duyanlar isyan etti

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görev yapan ve öğrencilerine cinsel taciz ile saldırıda bulunduğu iddia edilen Prof. Dr. Z.E.B., 'Sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 'Tehdit ve 'Hakaret' suçlarından beraat etti, 'Cinsel taciz' suçlarından verilen cezalar da önce paraya çevrildi, ardından hükmün açıklanması geri bırakıldı.

"ELİNİ BELİME ATTI"

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim alan 10 öğrenci, Prof. Dr. Z.E.B. hakkında 2019 yılı aralık ayında kendilerini taciz ettiği iddiasıyla üniversite yönetimine şikayetçi oldu. Z.E.B., hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan öğrencilerden birisi, "Dişçi koltuğunda çalıştığım sırada Z.E.B. gelip, elini belime attı. Bu fiziksel temasını bir süre sürdürdü" iddiasında bulundu.

"SEKSİ KADIN, ŞEYİNİ GİYSEN Mİ?"

Bir başka öğrenci, hastayla ilgilendiği sırada bir kişinin arkasından yaklaştığını ve kulağına, "Seksi kadın, şeyini giysen mi?" diye fısıldadığını, arkasına dönüp baktığında Z.E.B.'yi gördüğünü ve "Maskeni kastettim" dediğini iddia etti. Savcılık, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

İSTENİLEN CEZALAR

İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı', 'Cinsel taciz' 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından dava açıldı. Davanın 6'ncı duruşması 18 Temmuz'da görüldü. Duruşmaya sanık Prof. Dr. Z.E.B. ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler avukatı hazır bulundu. Mağdur avukatı Mustafa Çetin, müvekkillere yapılan eylemlerin cezasız kalmamasını, en üst sınırdan ceza almasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

"KASTIM CİNSELLİK DEĞİLDİ" DEDİ

Savunması alınan sanık Prof. Dr. Z.E.B., 35 senedir bu görevde olduğunu belirtip, "Hakkındaki suçlamaları kabul etmiyorum. Güveni, huzuru sağlamak için çalıştım. Cinsel içerikli hiçbir şey yapmadım. Gürültüden düzeni korumak için uyarı amaçlı dokunduysam bunlarda hiçbir şekilde kastım, cinsellik değildir" dedi. Sanık avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek beraat kararı verilmesini talep etti.

BERAAT VERİLDİ

Hakim, sanık Prof. Dr. Z.E.B.'yi 'Sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı' suçundan 4 mağdurun her biri için 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca diğer mağdurlara 'Cinsel taciz' suçlarından verilen cezalar önce paraya çevrildi, ardından hükmün açıklanmasını geri bırakıldı. 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından bazı öğrencilerle uzlaşılması nedeniyle beraat kararı verildi.

'CEZALAR ALT SINIRDAN VERİLDİ'

Kararı değerlendiren mağdurların avukatı Mustafa Çetin, "Sanık, 4 mağdur açısından sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı suçundan her biri için ayrı ayrı 2 yıl 6 ay ceza aldı ve bu cezası ertelenmedi. Ancak cezalar alt sınırdan verildi. Cinsel taciz suçundan ise bir kısım mağdurlar hakkında verilen cezalar paraya çevrilip, ertelendi. Tabii ki müvekkillerimle görüşüp, kararı değerlendirdikten sonra gerekli itirazlarımızı yapıp yapmayacağımızı karar vereceğiz" dedi.

"CEZALANDIRILMASI GEREKİYORDU"

Müvekkillerinin mağduriyetlerinin kısmen giderildiğini vurgulayan Avukat Çetin, "Kamu vicdanı kısmen rahatlatıldı. Ama cezaların üst sınırdan, verilip indirim uygulanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Ege Üniversitesi gibi güzide bir eğitim kurumunda bir profesörün üniversite öğrencilerine böyle bir eylemde bulunmuş olması, cezasız bırakılamazdı. Gerek müvekkillerin hakları gerek kamu vicdanı gerekse Ege Üniversitesi gibi güzide kurumsal bir kurumun bundan sonraki kişilerin bakış açısından değerlendirildiğinde sanığın cezalandırılması gerekiyordu" diye konuştu.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır