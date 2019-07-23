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Profesöre cinsel istismar suçlamasında iddianame kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 19:11 | Son Güncelleme

  Kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp savcılık kararıyla resen tahliye edilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan Prof.

Kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp savcılık kararıyla resen tahliye edilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan Prof. Dr. Hasan B., ile Ç.B.’yi doktora götürmesine yardım eden yardımcısı Serkan D. ile delilleri yok etttiği iddia edilen jinekolog Hüseyin Ş.’nin, yargılanmasına 11 Aralık 2019’da başlanacak.

Kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye, geçtimiz Nisan ayında cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle mahkemece tutuklanan, ardında savcı tarafından resen tahliye edilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Hasan B. ile Ç.B.’yi doktora götürmesine yardım eden yardımcısı Serkan D. ile delilleri yok etmek için Ç.B.’nin cinsel organının temizlediği iddia edilen jinekolog Hüseyin Ş. hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin hazırladığı tensip tutanağına göre, Hasan B, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma’, ‘tehdit ve hakaret’, ‘suç delilerini yok etmek’; Serkan D, ‘basit cinsel saldırı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘tehdit’; Hüseyin Ş, ise ‘suç delillerini gizlemek’ suçlarından 11 Aralık 2019’da hakim karşısına çıkacak.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

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