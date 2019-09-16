Profesörler tarihi Erzincan Lisesinde ders veriyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Proje Okulu” olarak kabul edilen tarihi Erzincan Lisesinde alanında uzman olarak seçilen profesör, doçent ve öğretim görevlileri öğrencilere ders vermeye başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde, liselerde fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerini üniversitelerden bazı profesörlerin vermesi konusunda bu sene ilk kez çalışma yapılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Erzincan Lisesi “Proje Okulu” olarak seçildi. Okul Müdürü İbrahim Salar’ın yaptığı görüşmeler sonucunda Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Prof. Dr. Ekrem Köksal kimya, Doç. Dr. Erhan Zeytun biyoloji ve Öğretim Görevlisi Selçuk Kılıç ise fizik derslerine girmeye başladı. “Konularında uzman akademisyenler derse giriyor”

Tarihi Erzincan Lisesinin proje okulu seçildiğini belirten Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Erzincan Lisesi proje okulu olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığının her ilde bulunan tarihi lisenin proje lisesi olmasıyla ilgili çalışmasından sonra Erzincan Lisesi proje lisesi oldu. Proje okulu çalışmaları neticesinde proje okulları yönetmeliği çerçevesinde konularında uzman olan akademisyenlerin derse girmeleri çocukları bu anlamda motive etmeleri kurumlar arası özellikle üniversite ile iş birliği içerisinde olunması hususu bizi heyecanlandırdı. Bende haftada iki gün öğrencilerimize din kültürü ve ahlak bilgisi dersine gireceğim. 27 yıllık öğretmenlik hayatımda öğrenciler kadar heyecanlıyım en az onlar kadar heyecanlı olmakla birlikte bugün aynı zamanda üniversiteden gelen kıymetli akademisyenlerle birlikte okulumuzda olmak bizi daha da heyecanlandırmaktadır” diye konuştu.

“Ufuklarını genişletebilmek için buradayız”

Akademik anlamda öğrencilere ders vermenin bir onur olduğunu ifade eden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Zeytun, “Tarihi Erzincan Lisesinde derse girmek akademik anlamda destek vermek bizler için bir onurdur. Bizim için ayrı bir önemi var. Ben aynı zamanda 30 yıl önce bu sıralarda oturan öğrenciydim. Temel bilgilerin akademik bilgilerle karışımı ve öğrencilerin konuyu çok daha farklı yönleri ile görmelerine olanak sağlayacaktır. Ufuklarını genişletebilmek ve daha uzaklara bakabilmek için önemli bir adım olacaktır” dedi. “Hedefimiz öğrencileri işlemek”

Öğrencilerin var olan bilgilerini en üst seviyeye taşımak için burada olduklarını söyleyen Öğretim Görevlisi Selçuk Kılıç, “Bu projenin öğrencilere ne gibi faydaları var. Öncelikli olarak buraya gelen öğrenciler belli bir puanla buraya geliyor. Bundan dolayı öğrencilerimiz aşağı yukarı aynı bilgi birikimine sahiplerdir. Bizim buradaki hedefimiz öğrencileri işlemek. Var olan bilgi ve birikimlerini arttırmak ve bunun neticesinde öğrencilerimizi Türkiye’de belli üniversitelere gönderebilmek. Tabi Erzincan lisesinin proje okulu olması özellikle de göz önünde bir okul olması çok önemlidir. Üniversite sınavlarında da üst üste başarı elde etmiş bir lisedir. Ayrıca Türkiye’de adından bayağı söz ettirmiş bir okuldur” şeklinde konuştu.