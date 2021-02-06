HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Profesörü çileden çıkartan av fotoğrafı

Profesörü çileden çıkartan av fotoğrafı

06.02.2021 15:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Profesörü çileden çıkartan av fotoğrafı

Antalya’da balıkçılar tarafından avlanıp öldürülen ve IUCN’nin kırmızı listesinde, (CE) nesli kritik seviyede azalan türler arasında olan Keler balığı Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Antalya’da balıkçılar tarafından avlanıp öldürülen ve IUCN’nin kırmızı listesinde, (CE) nesli kritik seviyede azalan türler arasında olan Keler balığı Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’nu adeta çileden çıkardı. Avlanarak öldürülen balığın fotoğrafı paylaşan Gökoğlu, "İki, üç yılda bir yavru verirler. Dipte yatan zararsız balıklardır. Balıkçılarımızı eğitmemiz bilgilendirmemizin zamanı geldi" dedi.

Avlanan Keler balığının yabancı kaynaklarda melek balığı olarak geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, fotoğrafı görünce çok üzüldüğünü ifade etti. Bu balıklar IUCN’nin kırmızı listesinde, (CE) nesli kritik seviyede azalan türler olduğuna işaret eden Prof. Gökoğlu, Avrupa ülkelerinde avlanılması, teknede bulundurulması karaya çıkarılmasının yasak olduğu bilgisini verdi. Türkiye’de de avlanılması yasak türler içerisinde olan balığın eskiden yakalandığını ancak trol ağlarının kıyılarda neslini bitirdiğini ifade etti. Balıkçıların bilmediği için avladıklarına işaret eden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu balıkların sadece 10-15 yavru yaptığını, yumurtanın anne karnında gelişip doğum gibi dünyaya geldiğini kaydetti. Gökoğlu şöyle devam etti: "İki, üç yılda bir yavru verirler. Dipte yatan zararsız balıklardır. Balıkçılarımızı eğitmemiz bilgilendirmemizin zamanı geldi. Bakanlığın bu konuda girişimde bulunması gerekiyor. Ceza keserek değil, balıkçıyı eğiterek, bilgilendirerek denizleri korumalıyız. Çocuklarımız nesli yok olmuş balığın fotoğrafını değil, kendini görmeli. Balıkçımız balığı yakaladığı zaman öldürmeden, incitmeden doğal ortamına tekrar bırakmalı. Yazıktır, günahtır, kaynaklar sonsuz değildir. Tükenir. Biz o canlıda hangi gizemin olduğunu daha bilmiyoruz. Bunları bizden sonraki nesiller çözecek. Ölmek nedir, öldürmek nedir? Bu canlı yaşasaydı kime zarar verirdi ki. Balıkçı kardeşim senin suçun yok, suç bizde, biz bilgilendiremedik sizleri" dedi.

Profesörü çileden çıkartan av fotoğrafı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Merak uyandıran paylaşım! 9 Şubat'ı işaret ettiMerak uyandıran paylaşım! 9 Şubat'ı işaret etti
Tesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı faziletiTesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı fazileti

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Diğer Haberler

Eşinin yanında tacize uğradığı öne sürülen kadın: Bir el kalçamı sıktı

Antalya'da iğrenç olay: Eğilmiştim, bir el kalçamı sıktı

Ayşe Özgecan'ın ölümünde sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Türkiye Uzay Ajansı'ndan merak uyandıran paylaşım! 9 Şubat'ı işaret etti

Merak uyandıran paylaşım! 9 Şubat'ı işaret etti

Rize'de kan donduran olay! Tartıştığı yeğenini arsa tartışmasında öldürüp gömmüş

Rize'de kan donduran olay! Başından vurup gömmüş

Koruma altındaki oklu kirpi yaralı halde bulundu

Nesli tükenme tehlikesi altında! Yaralı halde bulundu

İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranlarında düşüş yaşandı

İstanbul için sevindiren haber!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.