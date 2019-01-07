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Profesörün 1 milyon lirasını alan dolandırıcılık sanıklarına 12'şer yıl  hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 17:32 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de emekli ilahiyat profesörü Ünver Günay'ı (76) telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak 1 milyon 50 lirasını aldıkları iddiasıyla yargılanan 3'ü tutuklu, 1'i firari, 4 sanığa, 12'şer yıl hapis cezası verilirken, 1 sanık ise beraat etti.

Profesörün 1 milyon lirasını alan dolandırıcılık sanıklarına 12'şer yıl  hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de emekli ilahiyat profesörü Ünver Günay'ı (76) telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak 1 milyon 50 lirasını aldıkları iddiasıyla yargılanan 3'ü tutuklu, 1'i firari, 4 sanığa, 12'şer yıl hapis cezası verilirken, 1 sanık ise beraat etti.
Kayseri'de geçen yıl 31 Ekim'de, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli olan Prof. Dr. Ünver Günay'ı telefonla arayan kimliği belirsiz kişiler iddiaya göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 'Hesabınızdan terör örgütlerine para aktarımı yapılıyor' diyerek para istedi. Prof. Dr. Günay, telefondakilere toplam 1 milyon 50 lirayı farklı zamanlarda farklı noktalara bırakarak verdi.
Daha sonra dolandırıldığını anlayan Prof. Dr. Ünver Günay, şikayetçi oldu. 32 değişik açıdan yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelenerek kimlikleri belirlenen İbrahim Halil Puse, Abdulkadir Doğan, Mustafa Yılmaz ve İbrahim Halil Y., düzenlenen operasyonla yakalandı. Olaya karışan A.P. ise bulunamadı.
Tutuklanan 4 kişi hakkında, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan İbrahim Halil Y., ikinci duruşmada tahliye edidi. Karar duruşmasına tutuklu sanıklar İbrahim Halil Puse, Abdulkadir Doğan ve Mustafa Yılmaz, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katıldı. Başka suçtan tutuklu olan tutuksuz sanık İbrahim Halil Y. de SEGBİS ile Silivri Cezaevi'nden katılırken, mağdur Prof. Dr. Ünver Günay da duruşma salonunda hazır bulundu.
'ÜNAL BEY KADAR BEN DE MAĞDURUM'
Tutuklu sanıklardan İbrahim Halil Puse, mağdur olduğunu ileri sürerek, "Ünver Bey nasıl mağdursa ben de onun kadar mağdurum. Söylenenler doğru değil. 1 yıldır tutukluyum. Mağdurum. Mahkemenize güveniyorum. Sağlık sorunlarım var. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.
'İNSANLIK YAPTIM'
İyi niyetinin kurbanı olduğunu iddia eden tutuklu sanık Mustafa Yılmaz da, "İnsanlık yaptım. İyi niyetimin kurbanı oldum. Kimseyi yağmalamadım. Olayla alakam yok. Ailem zor durumda. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanıklardan Abdulkadir Doğan da üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklardan İbrahim Halil Puse, Abdulkadir Doğan ve Mustafa Yılmaz ile firari A.P.'yi, 'yağma' suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Puse, Doğan ve Yılmaz'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşmada, tutuksuz sanık İbrahim Halil Y. ise beraat etti.

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Profesörün 1 milyon lirasını alan dolandırıcılık sanıklarına 12'şer yıl hapis

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