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Profesörün lise öğrencisi oğlu, kazada öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 17:33 | Son Güncelleme

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Tekirdağ'da kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen lise öğrencisi Eren Konukçu, Köseilyas Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tekirdağ'da kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen lise öğrencisi Eren Konukçu, Köseilyas Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde Konukçu'nun babası Prof. Dr. Fatih Konukçu, annesi Hasibe Dilek Konukçu, kardeşleri Gül Sena ve Başar Konukçu güçlükle ayakta dururken, gözyaşı döktüler.
Cenazeye, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, akademisyenler, Eren'in okul arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Eren'in arkadaşları cenaze namazında saf tutarak tabutuna omuz verdi. Eren, Köseilyas Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Eren Konukçu'nun ölümünde kusurlu bulunan otomobil sürücüsü, Mesut Özkan ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü çıkarıldığı mahkemede 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla tutuklandı.

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