HABER

Profesörün odasını yakan hasta yakını kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof.

Profesörün odasını yakan hasta yakını kamerada

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasının hasta yakını Uğur Keskin tarafından ateşe verilmesine STK temsilcileri ve sağlık çalışanları tepki gösterdi. Keskin'in hastane koridorlarında gezdiği anlar kameralara yansıdı.
Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay'ın odası geçen cumartesi gecesi hasta yakını Uğur Keskin tarafından ateşe verildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayın ardından gözaltına alınan Uğur Keskin tutuklandı.
Yaşananların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telefonla aradığı Önal'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Bugün ise çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sağlık çalışanları Turgut Özal Tıp Merkezi koridorunda toplandı ve olaya tepki gösterdi. Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Ali Beytur, yangın sonrası dumandan etkilenme ihtimaline karşı doğumhane, radyasyon onkolojisi ve çocuk yoğun bakım servisindeki hastaları kısa süre içerisinde başka birimlere naklettiklerini kaydederek, "20 yıllık sağlıkçı olarak ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bu üzücü hadise maalesef sağlıkta şiddetin son bir noktası. Ben ilk defa bir hastaneyi yakma teşebbüsü görüyorum bu insanlıkla bağdaşacak bir eylem değildir" diye konuştu.
Odası kundaklanan Prof. Dr. Selami Çağatay Önal ise Malatya'da 21 yıldır görev yaptığını belirterek, "Malatya’nın insanı kadirşinastır. Böyle kötü olayların ismimizi karalamasına müsaade etmeyelim. Malatya’nın insanlarını hiçbir zaman bu kendini bilmez kişiyle bir tutmayalım" dedi.
Malatya Tabip Odası Başkanı Dr. Erol Karaaslan da, yapılan saldırının profesörün şahsında hastanede hizmet alan hastalara, hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına ve bütün Malatya halkına yapıldığını dile getirdi. Bu arada Uğur Keskin'in hastane koridorlarında gezdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
FOTOĞRAFLI

Profesörün odasını yakan hasta yakını kameradaProfesörün odasını yakan hasta yakını kameradaProfesörün odasını yakan hasta yakını kameradaProfesörün odasını yakan hasta yakını kamerada

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Maltepe’de 5 katlı binada yangın paniğiMaltepe’de 5 katlı binada yangın paniği
Sri Lanka polisinden yeni sokağa çıkma yasağıSri Lanka polisinden yeni sokağa çıkma yasağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.