Profesörün odasını yakan hasta yakını kamerada

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasının hasta yakını Uğur Keskin tarafından ateşe verilmesine STK temsilcileri ve sağlık çalışanları tepki gösterdi. Keskin'in hastane koridorlarında gezdiği anlar kameralara yansıdı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay'ın odası geçen cumartesi gecesi hasta yakını Uğur Keskin tarafından ateşe verildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayın ardından gözaltına alınan Uğur Keskin tutuklandı.

Yaşananların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telefonla aradığı Önal'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Bugün ise çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sağlık çalışanları Turgut Özal Tıp Merkezi koridorunda toplandı ve olaya tepki gösterdi. Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Ali Beytur, yangın sonrası dumandan etkilenme ihtimaline karşı doğumhane, radyasyon onkolojisi ve çocuk yoğun bakım servisindeki hastaları kısa süre içerisinde başka birimlere naklettiklerini kaydederek, "20 yıllık sağlıkçı olarak ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bu üzücü hadise maalesef sağlıkta şiddetin son bir noktası. Ben ilk defa bir hastaneyi yakma teşebbüsü görüyorum bu insanlıkla bağdaşacak bir eylem değildir" diye konuştu.

Odası kundaklanan Prof. Dr. Selami Çağatay Önal ise Malatya'da 21 yıldır görev yaptığını belirterek, "Malatya’nın insanı kadirşinastır. Böyle kötü olayların ismimizi karalamasına müsaade etmeyelim. Malatya’nın insanlarını hiçbir zaman bu kendini bilmez kişiyle bir tutmayalım" dedi.

Malatya Tabip Odası Başkanı Dr. Erol Karaaslan da, yapılan saldırının profesörün şahsında hastanede hizmet alan hastalara, hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına ve bütün Malatya halkına yapıldığını dile getirdi. Bu arada Uğur Keskin'in hastane koridorlarında gezdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI