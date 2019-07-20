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Profesörün tecavüz iddianamesinde sürpriz tanık

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 16:26 | Son Güncelleme

 ANKARA'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B'ye (23) tecavüz etmekle suçlanan Prof.

Profesörün tecavüz iddianamesinde sürpriz tanık

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B'ye (23) tecavüz etmekle suçlanan Prof. Dr. Hasan B. hakkında hazırlanan iddianamede, sürpriz tanığın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) olayla ilgili şikayette bulunduğu bilgisine yer verildi. H.E. adlı kişinin olaydan sonra CİMER'e başvurup, 3 Nisan tarihinde veteriner hekim arkadaşının zorla alkol içirilip, darp edilip, cinsel saldırıya uğradığı yönünde şikayette bulunduğu belirtildi.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B., geçen nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınması ardından, mahkemece tutuklandı. Hasan B., daha sonra savcılık tarafından Ramazan Bayramı öncesi tahliye edildi.
27 YIL HAPİS İSTEMİ
Olayla ilgili düzenlenen iddianamede Hasan B. ile birlikte delilleri yok etmek için mağdur Ç.B.'yi doktora götürmesine yardım eden yardımcısı Serkan D. ile Ç.B.'nin vücudunu temizlediği iddia edilen jinekolog Hüseyin Ş. de şüpheli olarak yer aldı. Hasan B'nin 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Ç.B.'nin eve gitmesine izin vermeyen, doktora götürmek için zorlayan ve kendisine dokunan Serkan D'nin, 'basit cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'tehdit' suçlarından, mağdur üzerindeki tecavüz emarelerini yok ettiği ettiği iddia edilen jinekolog Hüseyin Ş'nin ise, 'suç delilini gizlemek' suçundan cezalandırılması talep edildi.
'KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALADI'
İddianamede ifadesine yer verilen Ç.B., Hasan B.'nin mutfakta kendisine içki içmeye zorladığını, içmek istemediğini söyleyince saçından tutup kafasını duvara vurmaya başladığını, alkol şişesini ağzına sokarak zorla içirdiğini ileri sürdü. Ç.B, kaçmaya çalışırken Hasan B’nin kendisini yakaladığını, zor kullanarak cinsel saldırıda bulunduğunu ve ardından kendinden geçtiğini anlattı. Ç.B., kendisine geldiğinde şikayetçi olmak istediği Hasan B'nin kendisini "Elimde senin fotoğrafların var, ailene karşı bunları kullanırım, seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini iddia etti.
SÜRPRİZ TANIK, CİMER'E BAŞVURMUŞ
Ankara 31'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sürpriz bir tanığın, CİMER'e yaptığı şikayet de yer aldı. H.E. isimli sürpriz tanığın, 19 Nisan tarihinde CİMER'e yaptığı başvuruda, 3 Nisan tarihinde olayın gerçekleştiği hayvan hastanesinde veteriner hekim arkadaşının zorla alkol içirilip, darp edilip, cinsel saldırıya uğradığı, daha sonra taciz ve tehdit edildiği, delillerin karartılmaya çalışıldığı yönünde şikayette bulunduğu belirtildi.
FORMADA DNA'SI ÇIKTI
İddianamede ayrıca olaydan sonra Ç.B’nin adli tıp raporu ile hastaneden aldığı rapordaki bulgulara da yer verildi. Hastanede yapılan muayene sonucunda Ç.B'de sperm morfolojisinde hücrelerin bulunmasının 'cinsel ilişki' iddiasını destekler nitelikte olduğu bulgusu yer aldı. Ayrıca, mağdura ait forma üzerindeki lekelerden birinin şüpheli Hasan B'ye ait DNA profili ile uyumlu olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporuna da iddianamede yer verildi.

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