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Profesyonel dalgıç, onarım için girdiği baraj gölünde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 10:29 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, profesyonel dalgıç Mehmet Genç (54), kapak onarımı için girdiği Afrin Barajı gölünde boğuldu.

Profesyonel dalgıç, onarım için girdiği baraj gölünde boğuldu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, profesyonel dalgıç Mehmet Genç (54), kapak onarımı için girdiği Afrin Barajı gölünde boğuldu.
Profesyonel dalgıç Mehmet Genç, Akbayın Mahallesi yakınlarında yapımı süren Afrin Baraj Gölü'ne kapak onarımı için dün öğle saatlerinde dalış yaptı. Baraj sularının 20 metre derinliğinde bulunan boru üzerinde tadilat çalışması için dalış yapan Genç, uzun süre dışarı çıkmayınca baraj görevlileri durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın çağrısıyla bölgeye gelen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı polisleri, baraj gölünde yaptıkları aramada Genç'e ulaşamadı. Bu sabah yeniden başlatılan çalışmalarda Genç'in cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Genç’in cesedi vinç yardımı ile yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından karaya çıkarıldı. Bu sırada baraj gölü kıyısında bekleyen 4 çocuk babası Mehmet Genç’in yakınları ölüm haberiyle gözyaşına boğuldu. Mehmet Genç’in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Profesyonel dalgıç, onarım için girdiği baraj gölünde boğulduProfesyonel dalgıç, onarım için girdiği baraj gölünde boğulduProfesyonel dalgıç, onarım için girdiği baraj gölünde boğuldu

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