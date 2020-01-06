Profesyonel kullanıcılara özel Powerbank

Lenovo’nun yeni ürününde iki adet USB Type-A girişi ve bir adet de USB Type-C girişi yer alıyor. Lenovo ThinkPad ürünleri ile tam uyumlu olarak çalışan bu modelde 48 Wh lityum batarya yer alıyor.

BMW’nin akü teknolojilerinde kullandığı hücre teknolojisine sahip olan Lenovo PD; QC, Apple 2.4A, PE, AFC ve FCP gibi şarj protokollerini de destekliyor.

Maksimumda 45W şarj çıkışına sahip olan Lenovo PD, akıllı telefonların yanında dizüstü çözümleri de beslemesi ile dikkat çekiyor. Henüz fiyat bilgisi paylaşmayan Lenovo, bu modeli ile büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor.

Türkiye’de 700 TL banında satılmasını beklediğimiz Lenovo PD, tahmin edebileceğiniz gibi günlük kullanımdan ziyade iş

alanında kullanıma uygun bir yapıya sahip. 10.000 mAh kapasiteli bataryası ile öne çıkan Lenovo PD, bakalım firmanın aksesuar alanındaki başarısına başarı katabilecek mi?

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