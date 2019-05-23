HABER

Profesyonel otelcilerden "Çocuk Dostu Turizm" atağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, Antalya'daki otellerin "Çocuk Dostu Turizm" belgesi alabilmesi için harekete geçti - Dernek Başkanı Ülkay Atmaca: - "Türkiye genelinde 5, Akdeniz bölgesinde ise bir otel belgeye sahip" - "Hedefimiz turizm ve seyahatte çocuk dostu, güvenli bir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve çocuk hakları bilincinin geliştirilmesidir"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD), Antalya'daki otellerin, güvenli bir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve çocuk hakları bilincinin geliştirilmesi hedefiyle verilen "Çocuk Dostu Turizm" belgesi alabilmesi için çalışmalara başladı.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, Antalya'da çocukların her türlü şiddetten uzak, sağlıklı ve güven içinde olabildikleri, oynayıp öğrenebildikleri turistik ortamların oluşturulması konusunda önemli rol üstlendiklerini söyledi.

Bu doğrultuda Ankara'da gerçekleştirilen Çocuk Dostu Turizm Konferansı'na katılarak Türkiye'de Çocuk Dostu Projesi'ne destek olduklarını anlatan Atmaca, Antalya'da da Genel Müdürlüğünü üstlendiği otele "Çocuk Dostu Turizm" belgesi verildiğini belirtti.

"Türkiye genelinde 5, Akdeniz bölgesinde ise bir otel belgeye sahip ama devamı gelecektir." diyen Atmaca, çok sayıda başvuru olduğunu ve belgeye sahip otel sayısının da artacağını kaydetti.

Projeyle seyahat ve turizmde çocuk hakları ile çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik bilinç oluşturulması, koruyucu ve önleyici mekanizmaları kullanarak çocuklara yardımcı olabilecek personel ile müşterilerinin desteklenmesinin amaçlandığını dile getiren Atmaca, şunları kaydetti:

"Hedefimiz turizm ve seyahatte çocuk dostu, güvenli bir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve çocuk hakları bilincinin geliştirilmesidir. Çocuk dostu turizm anlayışı kapsamında, seyahat ve turizm işletmelerinin, sektör temsilcilerinin, çocuk haklarının korunmasını ve uygulanmasını kurumsal politika haline getirmeleri, şirket politikalarını çocukların yüksek yararlarını gözeterek belirlemeleri ve çocuk haklarına saygılı turizm anlayışına sahip olduklarını göstermeleri büyük önem arz etmektedir."

- "Mutlu çocuk, mutlu aile anlayışını benimsiyoruz"

Atmaca, çocuk dostu tesiste olması gereken hizmetleri en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Mutlu çocuk, mutlu aile anlayışıyla projeyi destekleyici önlemlerimizi de yürürlüğe koymaya başlıyoruz. Bu doğrultuda çocuk hakları ve çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik politika ve prosedürler oluşturacağız. Çocuk hakları ve çocuğa karşı şiddeti önlemek için çalışanların eğitilmesini sağlayacağız. İş sözleşmelerinde çocuğa karşı şiddet ve çocuk hakları konusuna yer vereceğiz. Seyahat edenlere çocuk hakları ve çocuğa şiddetle ilgili bilgi sağlayacağız."

Personele yönelik de eğitimler verileceğini aktaran Atmaca, kriterler uygun davranan tesislerin belgeyi almaya hak kazanacaklarını kaydetti. Atmaca, kriterleri uygulama aşamalarının uzman kişilerce değerlendirileceğine işaret etti.

Çocuk istismarlarının önüne geçmek istediklerini vurgulayan Atmaca, "Geleceğimiz çocuklar, turizmin de geleceği çocuklar. 'Biz bu işin neresindeyiz' diye düşünerek, böyle bir çalışmayı başlatıyoruz. Günde 300-400 çocuk misafirimiz oluyor, liseden gelen genç çalışanlarımız var. Hem misafirlerimiz hem de çalışanlarımız için yararlı bir çalışma olacak." ifadelerini kullandı.

PARTNERGizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!Gizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!
Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip...Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip...
Sancaktepe'de ilaçlama aracının çarptığı 5 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybettiSancaktepe'de ilaçlama aracının çarptığı 5 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Çocuk dostu tesis Profesyonel Otel Yöneticileri Ülkay Atmaca

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip...

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yatarken baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.