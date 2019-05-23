HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD), Antalya'daki otellerin, güvenli bir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve çocuk hakları bilincinin geliştirilmesi hedefiyle verilen "Çocuk Dostu Turizm" belgesi alabilmesi için çalışmalara başladı. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, Antalya'da çocukların her türlü şiddetten uzak, sağlıklı ve güven içinde olabildikleri, oynayıp öğrenebildikleri turistik ortamların oluşturulması konusunda önemli rol üstlendiklerini söyledi. Bu doğrultuda Ankara'da gerçekleştirilen Çocuk Dostu Turizm Konferansı'na katılarak Türkiye'de Çocuk Dostu Projesi'ne destek olduklarını anlatan Atmaca, Antalya'da da Genel Müdürlüğünü üstlendiği otele "Çocuk Dostu Turizm" belgesi verildiğini belirtti. "Türkiye genelinde 5, Akdeniz bölgesinde ise bir otel belgeye sahip ama devamı gelecektir." diyen Atmaca, çok sayıda başvuru olduğunu ve belgeye sahip otel sayısının da artacağını kaydetti. Projeyle seyahat ve turizmde çocuk hakları ile çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik bilinç oluşturulması, koruyucu ve önleyici mekanizmaları kullanarak çocuklara yardımcı olabilecek personel ile müşterilerinin desteklenmesinin amaçlandığını dile getiren Atmaca, şunları kaydetti:

"Hedefimiz turizm ve seyahatte çocuk dostu, güvenli bir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve çocuk hakları bilincinin geliştirilmesidir. Çocuk dostu turizm anlayışı kapsamında, seyahat ve turizm işletmelerinin, sektör temsilcilerinin, çocuk haklarının korunmasını ve uygulanmasını kurumsal politika haline getirmeleri, şirket politikalarını çocukların yüksek yararlarını gözeterek belirlemeleri ve çocuk haklarına saygılı turizm anlayışına sahip olduklarını göstermeleri büyük önem arz etmektedir." - "Mutlu çocuk, mutlu aile anlayışını benimsiyoruz" Atmaca, çocuk dostu tesiste olması gereken hizmetleri en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Mutlu çocuk, mutlu aile anlayışıyla projeyi destekleyici önlemlerimizi de yürürlüğe koymaya başlıyoruz. Bu doğrultuda çocuk hakları ve çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik politika ve prosedürler oluşturacağız. Çocuk hakları ve çocuğa karşı şiddeti önlemek için çalışanların eğitilmesini sağlayacağız. İş sözleşmelerinde çocuğa karşı şiddet ve çocuk hakları konusuna yer vereceğiz. Seyahat edenlere çocuk hakları ve çocuğa şiddetle ilgili bilgi sağlayacağız."