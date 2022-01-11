HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Profesyonel Tenisçiler Birliği: Novak Djokovic'in vizesi konusunda yaşanan anlaşmazlıkların etkileri her açıdan olumsuz oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği: Novak Djokovic'in vizesi konusunda yaşanan anlaşmazlıkların etkileri her açıdan olumsuz oldu

11.01.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel Tenisçiler Birliği, Novak Djokovic'in vizesi konusunda yaşanan anlaşmazlıkların başta sporcunun ruh sağlığı ve turnuva hazırlığı olmak üzere her açıdan olumsuz olduğunu söyledi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği: Novak Djokovic'in vizesi konusunda yaşanan anlaşmazlıkların etkileri her açıdan olumsuz oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği'ne (ATP) göre Novak Djokovic'in Avustralya vizesi konusunda yaşanan anlaşmazlıkların etkileri "her açıdan olumsuz" oldu.

ATP, Avustralya giriş kurallarının daha açık olmasını talep etti ve turnuvaya katılacak sporcuların aşı olmasını tavsiye etti.

Teniste erkeklerde dünya sıralamasında bir numarada bulunan Djokovic, sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'a katılmak için Melbourne'e seyahat ettiğinde ülkeye giriş vizesi iptal edildi ve sporcu sığınmacıların tutulduğu bir otele yerleştirildi.

Mahkeme tenisçinin salıverilmesine karar verdi, ancak Avustralya Göç Bakanı'nın bu kararı iptal etmesi ve Djokovic'i sınır dışı etmesi hala mümkün.

BBC tenis muhabiri Russell Fuller'a göre bakanın bugün içinde vizeyi iptal edip etmeyeceğine karar vermesi beklendiği için Djokovic'in henüz rahatlaması mümkün değil.

ATP, yaptığı açıklamada "Son günlerde Novak Djokovic'in Avustralya girişinde yaşanan anlaşmazlıklar, ülkeye giriş kuralların daha açık ve anlaşılır şekilde iletilmesi gerektiğini ortaya çıkardı" ifadesini kullandı.

Novak Djokovic

ATP, "Djokovic Melbourne'a seyahat ederken ülke girişi için gerekli tüm sağlık izinlerini aldığını düşünüyordu. Pazartesi günü gerçekleşen duruşmaya kadar yaşanan olaylar başta Novak'ın ruh sağlığı ve turnuva hazırlığı olmak üzere her açıdan olumsuz oldu" diye devam etti.

Avustralya basınına göre Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Avustralya Başbakanı ile Pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde Djokovic'in turnuva için çok iyi hazırlık koşullarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Görüşme esnasında Djokovic'in ülkede kalmaya devam etmesi konusu konuşulmadı.

'**ATP turnesine katılan tüm sporcuların aşı olmasını tavsiye ediyoruz**'

Djokovic, aşı durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapmasa da Avustralya sınır görevlileri ile yaptığı görüşmede aşı olmadığını doğruladı.

Görüşme esnasında 2020 Haziran ayında ve ardından 2021 Aralık ayında iki kez koronavirüse yakalandığını söyleyen Djokovic'in pozitif PCR testleri de görevlilere sunuldu.

16 Aralık 2021 tarihli pozitif PCR testinin Djokovic'in halka açık bir etkinliğe maskesiz katılması ve çocuklarla fotoğraf çektirmesinden sadece bir gün önce olması da dikkat çekti.

ATP yaptığı açıklamada, "Bilimsel verilere dayanarak ATP turnesine katılan tüm sporcuların aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Bunun spor dalımızın pandemi ile baş etmesi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Avustralya Açık'a katılan en iyi 100 tenisçi arasından 97'sinin aşılı olmasına sevindik" dedi.

Çek tenisçi Renata Voracova'nın vizesi de yakın zamanda iptal edildi ve sporcu, Djokovic ile aynı tesiste tutuldu.

Voracova, Djokovic'e benzer şekilde daha önce koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle aşı olmadığını belirtti, ancak Avustralya hükümeti geçirilen hastalığın aşısız seyahat için yeterli bir mazeret olmadığını söyledi.

İspanyol tenisçi Rafael Nadal son günlerde yaşanan olayları bir "sirke" benzetti.

34 yaşındaki Djokovic, 17 Ocak'ta başlayan turnuvayı kazanırsa dünya tarihindeki en başarılı erkek tenisçi unvanına sahip olacak.

Djokovic'in şu anda Roger Federer ve Rafael Nada gibi 20 Grand Slam galibiyeti bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
2 Omicron vakası görüldü, 5.5 milyon nüfuslu kent karantinaya alındı2 Omicron vakası görüldü, 5.5 milyon nüfuslu kent karantinaya alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.